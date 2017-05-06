В Николаеве 9 мая состоится марш "Бессмертный полк" - СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк". Об этом говорится в сообщении интернет-издания Nikolaev-city.

"В Николаеве 9 мая в 11:30 начнется шествие полка по улице Соборной к мемориалу Ольшанцам (памятник десантникам, принимавшим участие в освобождении города от нацистских войск в 1944 году — Ред.)", — говорится в сообщении издания.

По информации издания, организаторы марша заверяют, что шествие будет носить полностью неполитический характер. Главная задача акции — "не дать забыть имена простых людей, которые все вместе совершили подвиг".

Ранее сообщалось, что иск о запрете проведения массовых акций, в том числе марша "Бессмертный полк", на День Победы в городе Энергодар Запорожской области отклонен Запорожским окружным административным судом.