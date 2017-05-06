наверх
06.05.201721:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Николаеве 9 мая состоится марш "Бессмертный полк" - СМИ

    Тема:

    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (42)

    (обновлено: )1301
    Организаторы марша заверяют, что шествие будет носить полностью неполитический характер. Главная задача акции - "не дать забыть имена простых людей, которые все вместе совершили подвиг".
    Акция Бессмертный полк
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк". Об этом говорится в сообщении интернет-издания Nikolaev-city.

    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Украинское фото
    Украина и Марш "Бессмертный полк"

    "В Николаеве 9 мая в 11:30 начнется шествие полка по улице Соборной к мемориалу Ольшанцам (памятник десантникам, принимавшим участие в освобождении города от нацистских войск в 1944 году — Ред.)", — говорится в сообщении издания.

    По информации издания, организаторы марша заверяют, что шествие будет носить полностью неполитический характер. Главная задача акции — "не дать забыть имена простых людей, которые все вместе совершили подвиг".

    Ранее сообщалось, что иск о запрете проведения массовых акций, в том числе марша "Бессмертный полк", на День Победы в городе Энергодар Запорожской области отклонен Запорожским окружным административным судом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк"
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    МИА "Россия сегодня"
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Сергей Шнуров
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка