наверх
06.05.201715:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    СБУ обещает пресечь провокации на марше "Бессмертного полка"

    Тема:

    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (39)

    (обновлено: )18711
    Советник главы спецслужбы Юрий Тандит заявил, что необходимо "дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать". Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить провокаций.
    Здание Службы безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заверили, что не допустят провокаций во время проведения акции "Бессмертный полк" в Киеве по случаю 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.

    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Украинское фото
    Украина и Марш "Бессмертный полк"

    Читайте также: У ЕС отсутствуют инструменты влияния на Донбасс

    Об этом сообщил советник главы украинской спецслужбы Юрий Тандит.

    "Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации", — сказал Тандит в эфире "5 канала".

    Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

    Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН" заявили, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка