СБУ обещает пресечь провокации на марше "Бессмертного полка"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заверили, что не допустят провокаций во время проведения акции "Бессмертный полк" в Киеве по случаю 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.

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Об этом сообщил советник главы украинской спецслужбы Юрий Тандит.

"Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации", — сказал Тандит в эфире "5 канала".

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН" заявили, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".