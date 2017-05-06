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    Запорожский суд разрешил провести марш "Бессмертный полк" 9 мая

    Тема:

    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (41)

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    Как сообщил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации Александр Зубченко, 9 мая в Энергодаре запланировано проведение семи акций разной политической направленности на одной улице.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Иск о запрете проведения массовых акций, в том числе марша "Бессмертный полк", на День Победы в городе Энергодар Запорожской области отклонен Запорожским окружным административным судом. Об этом сообщил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации Александр Зубченко.

    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Украинское фото
    Украина и Марш "Бессмертный полк"

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    Ранее городской совет Энергодара обратился в суд с просьбой запретить марш "Бессмертного полка", который 9 мая собирались провести в центре города представители политической партии "Союз левых сил".

    Как написал Зубченко в соцсети Facebook, решение приняла судья окружного админсуда Инна Батрак, "они отказалась удовлетворить иск энергодарского горисполкома, поддержанный областной властью, о запрете всех массовых мероприятий партий и общественных организаций 8-9 мая", отметил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации.

    Он считает, что такое решение "открывает дорогу гражданскому конфликту в городе Энергодар", а также несет в себе "прямую угрозу массовых беспорядков и столкновений". По его словам, 9 мая в Энергодаре запланировано проведение семи акций разной политической направленности на одной улице.

    Акции "Бессмертный полк" 9 мая запланированы сразу в нескольких городах Украины: помимо Киева, шествие пройдет в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области. Служба безопасности Украины и МВД страны пообещали не допустить провокаций на 9 мая.

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