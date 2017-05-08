На улицы Киева 9 мая выведут около 3 тысяч правоохранителей

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Для охраны правопорядка 9 мая в Киеве будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

На вопрос ведущей, планируется ли во вторник выводить дополнительные наряды полиции в те места, где будут проходить массовые мероприятия, он ответил утвердительно.

"Да. Конечно. Завтра будут задействованы у нас примерно три тысячи правоохранителей… Основные мероприятия, которые, по нашему мнению, нуждаются в усилении безопасности, состоятся на Арсенальной площади, в парке Славы — шествие "Ничто не забыто, никто не забыт", — сказал Крищенко.

Он также отметил, что завтра будут "решительно пресекаться все попытки использования советской символики, запрещенной коммунистической символики".

"Поэтому призываю всех прислушаться к этому. С организаторами мероприятий мы общались, было отмечено, что будем допускать только использование украинской национальной символики в этом шествии", — добавил он.

В Украине не приветствуется ношение во время торжеств георгиевских ленточек. На законодательном уровне они не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

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В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.