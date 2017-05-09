Выступление Порошенко на акции "Первая минута мира"

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что в июне Европейский Союз и страны "Большой семерки" единогласно примут решение о дальнейшем продлении санкций против России.

"Я уверен, не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной, без эффективных мер глобального влияния на Москву с целью убедить ее, что мир – это лучший выход абсолютно для всех", — заявил президент во время участия в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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"Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", — добавил он.

Порошенко также заявил, что военные парады по случаю Дня Победы в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия в Донбассе.