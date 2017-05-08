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    День памяти и примирения. Справка

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (56)

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    Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 от 22 ноября 2004 года провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. В эти дни отдается дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.
    Чествование памяти погибших в годы Второй мировой войны на территории Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов Тюрьма на Лонцкого во время мероприятий ко Дню памяти и примирения во Львове
    УНИАН

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Дни памяти и примирения ежегодно отмечаются в мире 8 и 9 мая, начиная с 2005 года. Дни посвящены посвящены памяти жертв Второй мировой войны по определению резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН. В резолюции ГА ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня (8 и 9 мая) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина, День Победы как в последний раз…

    Ниже приводится справочная информация.

    В эти дни в Европе проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами, смотры исторической военной техники, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

    Украина будет отмечать День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

    Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

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    Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

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