День памяти и примирения. Справка

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Дни памяти и примирения ежегодно отмечаются в мире 8 и 9 мая, начиная с 2005 года. Дни посвящены посвящены памяти жертв Второй мировой войны по определению резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН. В резолюции ГА ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня (8 и 9 мая) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Ниже приводится справочная информация.

В эти дни в Европе проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами, смотры исторической военной техники, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

Украина будет отмечать День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

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Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.