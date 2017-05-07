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    Фотоленты

    Мир с благодарностью вспоминает победителей Второй мировой войны

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    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (19)

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    Парад в Иерусалиме ветеранов Великой Отечественной войны
    Ветераны Второй мировой войны Джерри Корн и Эрнест Ямартино в Вашингтоне
    Празднование годовщины окончания Второй мировой войны у памятника Победы в Риге
    Церемония, посвященной ежегодному Дню памяти жертв Холокоста в Иерусалиме
    Ветераны Второй мировой войны вспоминают погибших в битве при Гонконге
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Старейший известный ветеран Второй мировой войны подполковник Лута Макграт
    Бывший сенатор США и ветеран Второй мировой войны Боб Доул
    Приветствие ветерана в центре Лондона
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада в Лондоне
    Американские ветераны Второй мировой войны в Нормандии
    92-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Клепусевич в Белоруссии
    Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил ветеранов Второй мировой войны - бывших работников Кабинета Министров Украины
    Парад в Иерусалиме ветеранов Великой Отечественной войны
    Израильские ветераны Великой Отечественной войны принимают участие в параде, посвященном 71-й годовщине победы над нацистской Германией в Иерусалиме 8 мая 2016 года.
    GALI TIBBON / AFP
    Ветераны Второй мировой войны Джерри Корн и Эрнест Ямартино в Вашингтоне
    Ветераны Второй мировой войны Джерри Корн и Эрнест Ямартино беседуют во время церемонии, посвященной 70-летию победы союзных войск над Японией в Тихом океане в Вашингтоне, 2 сентября 2015 года.
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Празднование годовщины окончания Второй мировой войны у памятника Победы в Риге
    Ветераны участвуют в торжествах по случаю празднования годовщины окончания Второй мировой войны у памятника Победы в Риге, Латвия, 9 мая 2016 года.
    Ilmars Znotins / afp
    Церемония, посвященной ежегодному Дню памяти жертв Холокоста в Иерусалиме
    Ветераны Второй мировой войны на церемонии, посвященной ежегодному Дню памяти жертв Холокоста в Иерусалиме 24 апреля 2017 года.
    GIL COHEN-MAGEN / AFP
    Ветераны Второй мировой войны вспоминают погибших в битве при Гонконге
    Гонконгские ветераны Второй мировой войны посещают Канадскую памятную церемонию в честь тех, кто погиб во время битвы при Гонконге на военном кладбище Гонконга в Сай-Ван 4 декабря, 2016 год.
    TENGKU Bahar / AFP
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне, присутствовали на церемонии, организованной французским посольством в Тунисе 8 мая 2016 года на французском военном кладбище Гаммарт в Тунисе.
    FETHI BELAID / AFP
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    FETHI BELAID / AFP
    Старейший известный ветеран Второй мировой войны подполковник Лута Макграт
    Старейший известный ветеран Второй мировой войны подполковник Лута Макграт, которой исполнилось 108 лет, участвет в Дне ветеранов 11 ноября 2015 года на Арлингтонском Национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния.
    SAUL LOEB / AFP
    Бывший сенатор США и ветеран Второй мировой войны Боб Доул
    Бывший сенатор США и ветеран Второй мировой войны Боб Доул участвует в возложении венков к мемориалу жертв Второй мировой войны в День ветеранов в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 ноября 2015 года.
    JIM WATSON / AFP
    Приветствие ветерана в центре Лондона
    Ветеран войны салютует во время парада ветеранов в 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, в центре Лондона 10 мая 2015 года.
    PHIL NOBLE / POOL / AFP
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада в Лондоне
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада ветеранов в ознаменование 70-й годовщины конца Второй мировой войны в Европе, в центре Лондона 10 мая 2015 года.
    PETER NICHOLS / POOL / AFP
    Американские ветераны Второй мировой войны в Нормандии
    Американские ветераны выступают на совместной французско-американской церемонии празднования Дня Победы мемориале в Кольвиль-сюр-Мер, Нормандия, 6 июня 2014 года.
    DAMIEN MEYER / AFP
    92-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Клепусевич в Белоруссии
    92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Клепусевичу помогает его дочь Галина надеть пиджак перед Днем Победы в деревне Черетянка, Белоруссия, 5 мая 2017 года.
    REUTERS/Vasily Fedosenko
    Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил ветеранов Второй мировой войны - бывших работников Кабинета Министров Украины
    Премьер-министр Владимир Гройсман накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне поздравил ветеранов Второй мировой войны - бывших работников Кабинета Министров Украины и Совета министров УССР в Киеве, 5 мая 2017.
    УНИАН

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    Израильские ветераны Великой Отечественной войны принимают участие в параде, посвященном 71-й годовщине победы над нацистской Германией в Иерусалиме 8 мая 2016 года.

    Представленный фоторепортаж показывает ветеранов войны отмечающих День Победы во всех уголках земного шара. Большинство фото прошлогодние, поэтому неизвестно живы ли еще ветераны запечатленные на них.

    Смотрите также: Украина и Марш "Бессмертный полк"

    Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. По ее словам, акция согласована с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, "поэтому никаких провокаций не будет допущено". Она также сообщила, что участники акции пройдут к парку славы с портретами своих родственников и знакомых участников Великой Отечественной войны.

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