Мир с благодарностью вспоминает победителей Второй мировой войны

Представленный фоторепортаж показывает ветеранов войны отмечающих День Победы во всех уголках земного шара. Большинство фото прошлогодние, поэтому неизвестно живы ли еще ветераны запечатленные на них.
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Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. По ее словам, акция согласована с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, "поэтому никаких провокаций не будет допущено". Она также сообщила, что участники акции пройдут к парку славы с портретами своих родственников и знакомых участников Великой Отечественной войны.