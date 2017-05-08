Украина в понедельник отмечает День памяти и примирения

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Концерт и тематическая фотовыставка в понедельник, 8 мая, пройдут в Киеве по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.

Украина будет отмечать День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

В этом году торжества по случаю Дня памяти и примирения пройдут под девизом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора". Таким образом организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

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В рамках Дня памяти и примирения в понедельник в центре Киева также пройдет тематическая фотовыставка, посвященная "вкладу УПА в победу над нацизмом", открытие которой запланировано на 12.00.