наверх
08.05.201706:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина в понедельник отмечает День памяти и примирения

    Тема:

    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (54)

    (обновлено: )77
    Украина приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая.
    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Концерт и тематическая фотовыставка в понедельник, 8 мая, пройдут в Киеве по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.

    Украина будет отмечать День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

    Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах

    Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

    Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

    В этом году торжества по случаю Дня памяти и примирения пройдут под девизом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора". Таким образом организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

    Читайте также: Украина, День Победы как в последний раз…

    В рамках Дня памяти и примирения в понедельник в центре Киева также пройдет тематическая фотовыставка, посвященная "вкладу УПА в победу над нацизмом", открытие которой запланировано на 12.00.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Логотип Евровидения
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    В центре Одессы на улице Дерибасовской ночью 7 мая произошла массовая драка
    Криминальная Украина: беспредел и насилие