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    "Бессмертный полк" в Нью-Йорке: дух победы — одной на всех

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (48)

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    Шествие "Бессмертного полка", состоявшееся в Нью-Йорке уже третий год подряд, стало самым крупным с начала проведения акции в стране. Количество участников превзошло и ожидания организаторов.
    Акция Бессмертный полк в США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Ольга Денисова, для РИА Новости Украина — Нью-Йорк

    Более тысячи человек в субботу под песню "День Победы" прошли маршем вдоль набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк с видом на статую Свободы. У восьми колонн с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений, встали дети, внуки и правнуки советских ветеранов, с фотографиями своих родных. Это единство словно подчеркивает дух победы, которая в той страшной войне действительно была одна на всех.

    Акция Бессмертный полк в США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Бессмертный полк" в Вашингтоне: георгиевские ленты и военные песни

    Почтив память погибших на передовой и в тылу минутой молчания, они возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо белые воздушные шары под песню "Журавли" в исполнении Марка Бернеса.

    Среди однополчан в этом году и потомки американских военных, участвовавших во Второй мировой войне. Дуглас узнал об акции от своего друга, родившегося в Латвии и ныне живущего в США. Он пришел с фотографией отца Эдварда Сильвии.

    "Они сражались по одну сторону", - говорит он.

    Кайл Петерсен пришел на акцию с портретом деда по отцовской линии Генри Петерсена — служившего в американской армии сына эмигрантов из Норвегии и Российской империи. Его отец — прадед Кайла, был аристократом и белым офицером, бежавшим от новой власти в стране.

    "В Америке он скрывал свою историю, даже своё отчество, в том числе и от потомков. Так что о его родителях я тоже уже не узнаю. Он даже фамилию изменил, взяв за фамилию название родных мест — Илья Бойко, и принял протестантизм. Он боялся, что большевики будут действовать и в Нью-Йорке", — рассказал РИА Новости Петерсен.

    Историю двух своих прадедов, приехавших в Америку из Российской империи, Кайл сегодня серьезно изучает. Он уже посетил родные для них Бойковщину (Львовская область Украины) и Киев, и почти полгода жил в Санкт-Петербурге и Москве, узнавая страну и изучая язык. Несколько лет назад он также принял православие.

    Патрульная полиция в Мариуполе
    МВД Украины
    "Бессмертный полк" в Мариуполе: пройдет ли шествие по городу

    Шествие вызывало большой интерес у посетителей уличных кафе и гуляющих по набережной ньюйоркцев. Им участники акции раздавали георгиевские ленточки, рассказывая о смысле этого символа Победы, об акции и даже о своих родных, фотографии которых держали в руках. Беседы иногда затягивались, и некоторые из тех, кто субботним днем вышел на пробежку, или на прогулку с детьми, продолжали движение уже в рядах полка.

    Акция "Бессмертный полк" проходит 6 мая в десятке крупных городов США, в Бостоне, Денвере, Сан-Диего, Филадельфии и других — впервые. В этом году количество участников маршей в стране почти вдвое больше, чем в прошлом — около пяти тысяч.

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