"Бессмертный полк" в Мариуполе: пройдет ли шествие по городу

РИА Новости Украина

На одном из российских сайтов анонсировано шествие "Бессмертного полка" в Мариуполе. Об этом сказано на российском сайте "Вече", отмечает 0629 (Сайт города Мариуполя).

"9 мая 2017 года в 10:00 от Драматического сквера в Мариуполе начнется Марш Бессмертного полка! От Драматического сквера участники направятся к площади Воинов–освободителей", — указано в сообщении.

В пресс-службе городского совета в свою очередь сказали, что ничего об этой акции не знают.

"Все мероприятия на 9 мая анонсированы у нас на сайте", — ответили в пресс-службе городского совета.

Напомним, что в Мариуполе 9 мая в День Победы состоится торжественный митинг на площади Воинов-освободителей в Приморском парке (проспект Нахимова). Концертная программа начнется в 10.00. На месте будет работать полевая кухня. Также будет выставка техники военных лет, которая хранится в Мариупольском краеведческом музее. А маленьких мариупольцев приглашают принять участие в акции и нарисовать открытки на асфальте.

Интересный факт, что на сайте "Вече" есть данные о прохождении акции "Бессмертный полк" в других городах Украины и даны ссылки на группы в соцсетях, но касательно Мариуполя этой ссылки нет.

Напомним, что в прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла с конфликтами в разных городах Украины. В Киеве и Одессе проукраинские активисты дрались с участниками прохода, которые несли советские флаги.

Глава добровольческого движения ОУН (Организация украинских националистов) Николай Коханивский призвал не допустить проведение в Киеве марша "Бессмертный полк".

Кохановский заявил, что в прошлом году коммунисты и их сторонники шли по центру Киева с красными флагами и портретами Сталина.

"9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк". Каждый из нас понимает опасность, которую в себе несут такие меры, понимает, чьей рукой они проплачиваются и руководствуются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев!" – написал он в своем Фейсбуке.

0629 удалось связаться с организатором акции "Бессметный полк" Владимиром Орловым и задать вопрос относительно Мариуполя.

"К сожалению мы не обладаем информацией, кто непосредственно на месте организует мероприятие, но на сколько мы знаем, в этом году мероприятие, дабы избежать нежелательных провокаций и превращения чествование ветеранов Великой Отечественной войны в выяснение отношений между украинскими националистами и пророссийской настроенной частью украинских граждан, будет проходить по согласованию с местными исполнительными органами власти и под контролем СБУ и МВД Украины", — ответил он.