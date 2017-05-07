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    "Бессмертный полк" в Мариуполе: пройдет ли шествие по городу

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (47)

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    Акция анонсирована на одном из сайтов, но в пресс-службе горсовета заявили, что ничего о ней не знают. По официальным данным, в Мариуполе в День Победы состоится торжественный митинг на площади Воинов-освободителей.
    Патрульная полиция в Мариуполе
    МВД Украины

    РИА Новости Украина

    На одном из российских сайтов анонсировано шествие "Бессмертного полка" в Мариуполе. Об этом сказано на российском сайте "Вече", отмечает 0629 (Сайт города Мариуполя).

    "9 мая 2017 года в 10:00 от Драматического сквера в Мариуполе начнется Марш Бессмертного полка! От Драматического сквера участники направятся к площади Воинов–освободителей", — указано в сообщении.

    Николай Коханивский (в центре). Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лучшее доказательство, что все пропало. Соцсети об акции "Смертный полк" 9 мая

    В пресс-службе городского совета в свою очередь сказали, что ничего об этой акции не знают.

    "Все мероприятия на 9 мая анонсированы у нас на сайте", — ответили в пресс-службе городского совета.

    Напомним, что в Мариуполе 9 мая в День Победы состоится торжественный митинг на площади Воинов-освободителей в Приморском парке (проспект Нахимова).  Концертная программа начнется в 10.00. На месте будет работать полевая кухня. Также будет выставка техники военных лет, которая хранится в Мариупольском краеведческом музее. А маленьких мариупольцев приглашают принять участие в акции и нарисовать открытки на асфальте.

    Интересный факт, что на сайте "Вече" есть данные о прохождении акции "Бессмертный полк" в других городах Украины и даны ссылки на группы в соцсетях, но касательно Мариуполя этой ссылки нет.

    Напомним, что в прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла с конфликтами в разных городах Украины. В Киеве и Одессе проукраинские активисты дрались с участниками прохода, которые несли советские флаги.

    Глава добровольческого движения ОУН (Организация украинских националистов) Николай Коханивский призвал не допустить проведение в Киеве марша "Бессмертный полк".

    Сталин. Архивное фото
    RIA News Иван Шагин | Перейти в фотобанк
    Почти неожиданная тема: Сталин и Украина

    Кохановский заявил, что в прошлом году коммунисты и их сторонники шли по центру Киева с красными флагами и портретами Сталина.

    "9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк". Каждый из нас понимает опасность, которую в себе несут такие меры, понимает, чьей рукой они проплачиваются и руководствуются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев!" – написал он в своем Фейсбуке.

    0629 удалось связаться  с организатором акции "Бессметный  полк" Владимиром Орловым и задать вопрос относительно Мариуполя.

    "К сожалению  мы не обладаем информацией, кто непосредственно на месте организует мероприятие, но на сколько мы знаем, в этом году мероприятие, дабы избежать нежелательных провокаций и превращения чествование ветеранов Великой Отечественной войны в выяснение отношений между украинскими националистами и пророссийской настроенной частью украинских граждан, будет проходить по согласованию с местными исполнительными органами власти и под контролем СБУ и МВД Украины", — ответил он.

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