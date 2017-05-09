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    Украина во Второй мировой войне в цифрах и фактах

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (91)

    (обновлено: )105
    По разным экспертным оценкам потери Украины во Второй мировой войне составили до 10 миллионов человек. Подробнее смотрите в инфграфике от РИА Новости Украина.
    Украина во Второй мировой: цифры и факты
    РИА Новости Украина

    Ежегодно в мире 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, в ходе которых чествуется память жертв Второй мировой войны. 

    Напомним, 8 мая 1945 года подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

    В Европе 8 и 9 мая проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами, смотры исторической военной техники, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

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    Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

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