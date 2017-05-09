Украина во Второй мировой войне в цифрах и фактах

Ежегодно в мире 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, в ходе которых чествуется память жертв Второй мировой войны.

Напомним, 8 мая 1945 года подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В Европе 8 и 9 мая проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами, смотры исторической военной техники, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

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Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.