Бондаренко: отмечать День Победы в Украине 9 мая - исторически правильней

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. День победы над нацизмом, или День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечают во многих странах мира, но не 9 мая, а 8-го, когда был ратифицирован Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. По этому поводу 8 мая 1945 года люди во многих городах мира вышли на улицы в знак торжества. В то же время, 9 мая — день подписания Акта, откорректированного Сталиным.

Соответственно, в СССР именно этот день объявили Днем победы. В современной Украине 8 мая стал Днем памяти и примирения, а 9 мая переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Двойственную ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог и историк Кость Бондаренко.

"Будем говорить откровенно, что это решение отмечать 8 мая как День памяти и примирения, было принято с политической точки зрения, по политическим соображениям, никакой исторической основы под этим решением не было. Дело в том, что когда подписывали конечный акт о капитуляции, соответственно, в Берлине в это время было 23:45 — еще 8 мая. А уже в Москве и, в том числе, в Киеве, — уже 9 мая. То есть, с исторической точки зрения, было бы правильнее отмечать День Победы именно 9 мая, поскольку по киевскому времени на этой территории было уже 9 мая", — напомнил историк.

Что касается решения отмечать 8 мая, то, по словам Бондаренко, этим Украина хотела показать, что отходит от России с ее историческими традициями и идет в Европу.

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