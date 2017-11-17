Когда закончатся мытарства пленных? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В так называемых ДНР и ЛНР готовят списки для обмена пленными. Об этом сообщают российские СМИ. Накануне вице-спикер парламента и представитель Украины в Минске Ирина Геращенко сообщила, что в ОРДЛО подтвердили наличие 88 украинских пленных. По ее словам, Украина со своей стороны готова передать свыше 300 человек, о которых запрашивает противоборствующая сторона.

А 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал вопрос обмена заложников на Донбассе. Тогда СМИ сообщали, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными и пообещал лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Произойдет ли обмен пленными в скором будущем, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

Существуют ли основания говорить, что процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки?

— Для нас мерилом будет результат. Очень важно освободить всех наших ребят. Мы готовы на компромиссы. Для нас действительно деликатной темой есть тема освобождения заложников. На сегодняшний день освобождено или найдено более трех тысяч наших заложников, и процесс идет. Знаете, этот процесс — не одного дня, поэтому мы не говорим о персоналиях, мы говорим о том, что абсолютно разные работают люди по теме освобождения заложников. Мы понимаем, что принимаются решения в России одним человеком, со стороны Украины делается очень многое. Тут используется не только Минская группа, а также от имени нашего правительства и государства нам помогают наши партнеры, СБУ еще с 2015 года занимается не только сбором информации, но очень тонкими вещами. Создан центр был еще в октябре 2015 года по освобождению заложников и поиску без вести пропавших. Надо и о них говорить. Это 403 человека. То, о чем сейчас говорят громко, лишь результат общей работы. И надо говорить о том, что основную работу ведут непосредственно близкие и родные наших заложников, которые ежедневно думают о них, и делают все, чтобы ребята вернулись. Мы не остановимся, пока не вернем всех. Если говорить о нынешней формуле и о действиях, мы также должны говорить об участии церквей.

То есть церковь тоже может помочь в процессе вызволения пленных?

— Мы считаем, что церковь будет оказывать ключевую роль, что она и делает. Мы знаем прямые обращения, и та роль, которую играет сейчас церковь, в том числе Римско-католическая церковь, вы знаете, что премьер Ватикана был накануне в Москве и поднимал вопрос освобождения заложников. И то, что произошло накануне, когда глава Русской церкви обратился к лидеру российского государства, имеет большое значение. Но я говорю, что это значение имеет в том контексте, что очень многие люди в Украине пекутся о судьбе наших заложников, и приглашаются к участию очень многие лидеры мировых держав и международных общественных организаций. В том числе лидеры мировых церквей. Для нас это очень важно. В том числе и мусульманские общины, которые имеют большое значение и в России.

В четверг сообщалось о том, что обмен может состояться уже на следующей неделе. Сегодня есть какая-то определенность в этом смысле?

— Вот в этoм вопросе я бы не хотел делать авансы, есть определенная работа, которую должны сделать все. Мы говорим о цифрах, а за каждой единицей стоит человек, это судьба его, мы говорим о тех людях, которые совершали преступления против целостности Украины, подозреваются в этих преступлениях, и по ним должна провестись определенная работа, чтобы мы могли законно передать этих людей за линию соприкосновения. Это — военная операция, много других вопросов. Мы еще с прошлого года говорили о том, что готовы организовать освобождение заложников, выехать на определенные точки на линии соприкосновения, чтобы забрать наших пленных.

Списки удалось согласовать?

— Идет процесс. Мы знаем о некоторых списках, которые предлагались по линии Минской подгруппы. С той стороны — это более 300 человек. Мы говорим о тех наших заложниках, которые незаконно удерживаются в Донецке и в Луганске. Мы говорим об общем списке — 157, но из них готовы отдать менее 100 человек.

Готовы отдать или подтвердили, что они находятся у них?

— Да. В том числе есть подтвержденные списки, которые передаются со стороны Донецка и Луганска.

Есть списки, которые подтверждены, что это люди находятся в плену в Донецке и Луганске, но их не готовы отдать?

— Мы говорим о наших заложниках, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы говорим сейчас об общих цифрах. И мы говорим о подтверждённых наших заложниках. Для нас очень важно забрать всех. Мы будем делать все и не остановимся, пока не заберем наших заложников до последнего.

Свое видение процесса в эфире "ГС" изложил и координатор центра по обмену и освобождения заложников "Патриот" Олег Котенко.

Что послужило толчком для активизации процесса обмена пленными?

— Безусловно, это участие в переговорном процессе представителя США Курта Волкера. Этот вопрос ставился уже не единожды при встрече Волкера с руководством страны. Мне удалось пообщаться с ним в свое время, я тоже говорил о том, что тема военнопленных для решения вопроса — самая легкая. Обменяться людьми можно уже буквально через неделю после того, когда согласуются списки. Я думаю, что все-таки определенное давление, определенные договоренности на самом высоком уровне уже были достигнуты, и этот вопрос обсуждаемый, он, в принципе, стал номером один.

В чем проблема с согласованием списков?

— Скажем так, Москва или непризнанные республики требуют, чтобы в эти списки попали те люди, которые совершили преступления против народа Украины, и те, которые никакого отношения к этим боевым действиям не имели. Например, «Беркут». И это стало камнем преткновения. Украинская сторона не приняла предложения, и я думаю, что об этом еще будут много-много говорить, перед тем, как проведут обмен.

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Люди, которые находятся в списке, есть ли окончательное подтверждение, что все они содержаться в Донецке и Луганске?

— Медведчук озвучил список из 74 человек. Хотя уже давным-давно эти непризнанные республики признали 88 человек. Но мы доказали нахождение у них в плену еще нескольких человек. То есть эта цифра, я думаю, должна вырасти. Мы не говорим о 74 человеках, потому что как раз в эти 74-е, когда подтверждали непризнанные республики, не входил журналист Станислав Арсеев. Сейчас добиваемся того, чтобы был список хотя бы из 88-ми.

В течение какого времени этот процесс может быть совершен?

— Снова-таки, прогнозировать, когда он будет, это такое неблагодарное дело. Уже очно часто мы говорили, надеялись, но они не проходили. Единственное, что мне все-таки смущает в этoм вопросе, что Владимир Путин так легко согласился передать нам наших заложников. Я хочу сказать, что, по всей вероятности, существуют еще подводные камни, которых мы не видим. И я думаю, что в скором времени мы уже узнаем, почему же Путин так легко это делает.

О каких подводных камнях может идти речь?

— Я думаю, что что-то будет предложено Украине через представителя США, какое-то такое условие, которое будет очень невыгодно Украине. Может быть, это что-то в "Минске", в каких-то политических рамках, какой-то пункт политический мы должны будем выполнить за это. А до Нового Года мы надеемся, что ребята все-таки вернутся домой. Это будет большая победа Украины на этом поприще.

Напомним, в эфире «ГС» председатель всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина рассказала, что переселенцы возвращаются на Донбасс, несмотря на ведущиеся там боевые действия. А военный эксперт Олег Жданов подтвердил, что на Донбассе воюют иностранные наемники, но, по его словам, Украина закрывает на них глаза.