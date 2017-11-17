Обмен пленными и постоянная смена курса

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Как в Украине, так и в ОРДЛО активизировался процесс по подготовке и уточнению списков по обмену пленными. Этот процесс якобы сдвинулся с мертвой точки после переговоров лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча состоялась в среду. Российские СМИ тогда сообщали, что Путин пообещал Медведчуку лично обсудить обмен пленными с руководителями так называемых ДНР/ЛНР.

Должна ли будет Украина пойти на тайные компромиссы ради вызволения своих заложников в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Олег Саакян.

Можно ли говорить, что процесс освобождения пленных сдвинулся с мертвой точки и может быть доведен до конца?

— Я думаю, есть уже достаточно причин для того, чтобы говорить, что лед тронулся. И вероятность того, что обмен состоится, достаточно высока. По крайней мере, беспрецедентно активно в этом случае выступила Россия, в виду своих внутренних и внешних политических факторов. Для Путина заложники и удерживаемые люди — это ресурс. Это — ресурс конвертации. Если можно так сказать, очень грубо и цинично, но это валюта, которая не девальвируется, а которая лишь растет в цене во время конфликта. Тем более, если ты единственный играешь не по правилам, а все остальные — по правилам, то это наоборот эту валюту еще больше усиливает. И в данном случае его активность в данном направлении, Кремля, свидетельствует о том, что они решили разыграть эту карту. Во многом, мы видим, уже этими переговорами Путин фактически сохраняет собственную значимость, собственную статусность для марионеточных лидеров оккупированных территорий востока Украины, для того, чтобы возвысить их в статусе через себя. С другой стороны, это же используется для того, чтобы их выставить как сторону переговоров с Украиной и разморозить процесс по миротворцам. Ведь во многом введение миротворцев связано с обменом пленными, как с одним из шагов имплементации Минска, с одной стороны, с другой стороны, и с получением согласия различных конфликтующих сторон.

Получается, что процесс переговоров по обмену пленными с той стороной шел всегда?

— Этот процесс шел. Но согласия не было на обмен. И конкретные фамилии с нашей стороны называли тех людей, которые даже не хотели ехать. Около 8-9 месяцев та сторона блокировала обмен пленными, просто ссылаясь на то, что должны допустить их представителей сюда, в наши тюрьмы, для того, чтобы они лично убедились в том, что эти люди не хотят ехать. Ведь таких людей было достаточно большое количество. То есть абсолютно искусственно придумывались причины для того, чтобы не обмениваться. Сейчас вклинивается Путин, соответственно, решили разыграть эту карту.

Связано ли это с переговорами Курта Волкера и Владислава Суркова?

— Безусловно, связано. Но я не думаю, что это прямое следствие переговорного процесса. Я думаю, это наоборот как раз российский аргумент дополнительный к следующему циклу переговоров. Ведь в данном случае таким образом они пытаются легитимизировать оккупационную администрацию для переговорного процесса, и выйти на то, что видите, мы можем повлиять, мы можем гарантировать, что эта сторона будет соблюдать свои обязательства. Но для этого Киев должен сесть с ними за стол.

То есть это демонстрация того, что они делают все, что могут?

— Конечно. Это усиление своей позиции, как третьей стороны. Как медиатора, а не как участника конфликта. И переведение, извините за банальность, но стрелок фактически на оккупационную администрацию. И заложники — это очень больная, это очень ценностная, очень понятная всем тема, которую можно достаточно легко конвертировать в усиление таких своих позиций.

Допускаете ли Вы вариант, что в обмен на продвижение в вопросе обмена пленными от Украины потребуют неких политических решений и уступок?

— Я допускаю, что все время переговоров по пленным Украине такие условия выставлялись. И какие-то договоренности такие пытались достигнуть. Судя по тому, что процесс буксовал очень долгое время, и сейчас сама Россия выступает за его активизацию в агрессивной достаточно форме, назовем это так, то, скорее всего, не удалось достигнуть кулуарных договоренностей и неформальных обязательств, и Россия просто решила эту карту разыграть уже в публично-дипломатическом поле.

Какова роль Медвечука в этом процессе? Его тесные связи с Путиным сыграли на руку Украине?

— Я бы не сказал, что они сыграли на руку. Они играют на руку сугубо Медведчуку. Вопрос того, почему летает, почему он причастен к процессу — это вопрос, скорее, к президенту Петру Порошенко, который персонально его привлекал. Если говорить о том, на чьей стороне в данном случае получается его игра, то во многом он конвертирует собственную вхожесть и общение со своим кумом Путиным на возможность влияния в киевских кабинетах. Поэтому в данном случае я не думаю то, что это сыграло либо Украине, либо России на руку. Просто он использует данный конфликт для своей значимости.

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На вопрос с миротворцами как может повлиять продвижение в вопросе обмена пленными?

— Следующим шагом будет активизация переговоров по миротворцам. Мне кажется, что Россия во многом весь этот обмен сейчас производит для того, чтобы попытаться легитимизировать лидеров оккупационной администрации и выставить их как сторону переговоров для того, чтобы именно они выступили гарантами безопасности миротворческой миссии. В рамках подготовки миротворческой миссии одно из условий обязательных, которое должно быть, это согласие всех конфликтующих сторон на ее введение. И тут Россия пытается отвести от себя это решение и выставить стороной оккупационную администрацию. Обмен пленными — это хорошее поле для того, чтобы такой маневр постараться сделать. Я думаю, что не удастся, потому что мы видим достаточно четкую позицию у всех наших западных партнеров и Украины, тем не менее, мы должны понимать прекрасно, какую игру ведет Кремль.

Обмен пленными многие называли одним из самых простых пунктов выполнения Минских договоренностей. Если обмен пленными состоится, то и остальные пункты тоже придется выполнять?

— Следующим после обмена пленными, скорее всего, должен идти пункт о демилитаризации согласно международным моделям разрешения конфликтов. Россия будет настаивать на политической части, тут можно отдельную лекцию прочитать, почему Россия подменяет эти понятия и как она пытается их легитимизировать с точки зрения международных методологий. Но, конечно же, обмен пленными сейчас во многом может сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования. Другое дело то, что чудным и дивным образом, здесь, конечно, цели Украины и России одинаковы — чтобы территории Востока вернулись в Украину. Только задача России, чтобы они вернулись, максимально не возвращаясь, будучи интегрированными в экономическое и политическое поле РФ. А задача Украины — чтобы они вернулись в полном объеме. И это — вопрос выживания как Украины, так и вопрос выживания Кремлевского режима в его сегодняшнем виде.

Стоит отметить, что советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире «ГС» поостерегся давать прогнозы по процессу обмена пленными, заявляя, что переговорщики готовы на компромиссы. А координатор центра по обмену и освобождения заложников "Патриот" Олег Котенко выразил удивление по поводу того, с какой легкостью Путин пообещал способствовать передаче украинских заложников.