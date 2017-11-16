Обмен пленными. Киев выдвинул требование

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Киев требует от ополченцев в Донбассе освободить в рамках обмена 88 пленных, а не 74, как предлагает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, заявила в четверг первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу Медведчука по обмену пленными. Лидер "Украинского выбора" заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По его мнению, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

"В списке людей, которых Украина пытается освободить, подтверждены 88 граждан. Украина готова передать немногим более, чем 300 граждан, которых запрашивает другая сторона", — заявила Геращенко во время общения с журналистами, которое транслировали телеканалы.

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По ее словам, согласно информации Службы безопасности Украины, на неподконтрольной Киеву территории находятся 157 пленных. Большинство в этом списке, по данным Геращенко, составляют силовики.

Медведчук ранее рассказал, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса из-за того, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех".