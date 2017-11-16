В ДНР назвали приблизительные сроки большого обмена пленными

ДОНБАСС, 17 ноя — РИА Новости Украина. Большой обмен пленными между Киевом и неподконтрольными частями Донбасса может состояться до конца текущего года, считает полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

В среду, 15 ноября, российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России, наверное, может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена", — сказал Пушилин.

Он заявил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу была достигнута договоренность сначала обменять всех установленных лиц.

"Все удерживаемые у нас — это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках… Тем не менее мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их", — сказал Пушилин.

"Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит", — добавил полпред самопровозглашенной ДНР.

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Ранее представитель Украина на переговорах по Донбассу в Минске Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.