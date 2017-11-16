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    Общество

    В ДНР назвали приблизительные сроки большого обмена пленными

    (обновлено: )2001
    Накануне российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    Associated Press Sergei Grits

    ДОНБАСС, 17 ноя — РИА Новости Украина. Большой обмен пленными между Киевом и неподконтрольными частями Донбасса может состояться до конца текущего года, считает полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В среду, 15 ноября, российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    "Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России, наверное, может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена", — сказал Пушилин.

    Он заявил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу была достигнута договоренность сначала обменять всех установленных лиц.

    "Все удерживаемые у нас — это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках… Тем не менее мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их", — сказал Пушилин.

    "Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит", — добавил полпред самопровозглашенной ДНР.

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    Ранее представитель Украина на переговорах по Донбассу в Минске Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

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