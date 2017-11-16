Глава ДНР распорядился подготовить обмен пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко распорядился подготовиться к обмену пленными с Киевом и уточнить списки, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

"Глава ДНР Александр Захарченко дал распоряжение подготовиться к обмену пленными и уточнить списки", — сказали в пресс-службе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.