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    Россия

    Кремль признал "определенное влияние" на ДНР и ЛНР

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    По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин "никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние - не безграничное, но определенное".
    Виды Москвы
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний разговор российского лидера Владимира Путина с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил, что Москва не может давить на Донецк и Луганск, но у нее есть "определенное", хотя и не безграничное влияние.

    Ранее Песков сообщил, что президент РФ по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Frankfurter Allgemeine Zeitung: Донбасс - бомба замедленного действия

    "Никоим образом", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, не нарушил ли Путин позицию России, не являющейся участником конфликта в Украине, проведя переговоры с главами непризнанных республик.

    "Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики, которые живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное. Вот именно этим влиянием и пользуется глава государства, реагируя на призыв Медведчука и реагируя на одобрение, которое высказал патриарх всея Руси Кирилл", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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    На вопрос о том, есть ли альтернативный план на случай отказа ДНР и ЛНР от соответствующей инициативы, Песков ответил: "Отказа президент Путин не услышал. Еще раз повторяю, эта инициатива была воспринята с пониманием, и была выражена надежда, что все-таки удастся согласовать детали с представителями украинской стороны".

    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев в Донбассе освободить в рамках обмена 88 пленных, а не 74, как предлагает лидер Медведчук.

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