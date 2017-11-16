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    Политика

    ДНР прокомментировала инициативу Медведчука по обмену пленными

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    Вопрос обмена пленными, включая предложение Медведчука, будет обсуждаться переговорщиками на ближайших встречах и между встреч с помощью средств коммуникации, сообщил Денис Пушилин.
    Флаг самопровозглашенной Донецкой республики
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В пресс-службе полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина сообщили, что вопрос обмена пленными в рамках предложения лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука будет обсуждаться как на ближайших встречах в Минске, так и в промежутках между ними.

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    В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

    "Вопрос обмена пленными, включая предложение Виктора Медведчука, будет обсуждаться переговорщиками на ближайших встречах и между встреч с помощью средств коммуникации", — сказали в пресс-службе Пушилина РИА Новости.

    Следующая встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 29 ноября.

    Накануне Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

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