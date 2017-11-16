Обмен пленными. Глава ЛНР после разговора с Путиным сделал заявление

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена.

"Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной", — говорится в сообщении на официальном сайте главы ЛНР.

Накануне президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Захарченко заявил, что согласен с позицией президента России в вопросе обмена пленными с Киевом — "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

Читайте также: Gazeta Wyborcza: может ли Донбасс оставаться частью Украины

В среду Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.