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    Обмен пленными. Глава ЛНР после разговора с Путиным сделал заявление

    (обновлено: )117050
    Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР готова обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. "Теперь ответ за украинской стороной", добавил он.
    Игорь Плотницкий
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена.

    Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной", — говорится в сообщении на официальном сайте главы ЛНР.

    Накануне президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ранее Захарченко заявил, что согласен с позицией президента России в вопросе обмена пленными с Киевом — "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

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    В среду Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

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