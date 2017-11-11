Плотницкий решил добывать золото в ЛНР

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что в следующем году планируется открытие шахты по добыче золота на территории ЛНР.

"Я попробую сделать так, чтоб в 2018 году открылась наша золотая шахта, попробуем добывать наше золото, которое находится на территории республики", — рассказал он в эфире одного из телеканалов.

По его словам, власти ЛНР не ожидают, что предприятие будет "сверхприбыльным", но какую-то прибыль оно все-таки будет приносить. Плотницкий также напомнил, что на данный момент в республике разработано несколько газовых месторождений.

Ранее Плотницкий заявил, что Украина финансово не сможет обеспечить пребывание миротворцев в Донбассе.