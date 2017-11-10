ДНР ответила на заявление ЛНР о возможном возвращении в состав Украины

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Представитель самопровозлашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что возвращение Донбасса в состав Украины в настоящее время невозможно.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в СМИ слова министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, который заявил о возможности возвращения самопровозглашенных республик в состав Украины.

Пушилин подчеркнул, что такой вариант развития событий становится все менее вероятным, так как Донбасс отдаляется от Украины.

Представитель ДНР отметил, что лично считает интервью Дейнего "не совсем приемлемым", однако в нем разъясняется возможное возвращение Донбасса с юридической точки зрения. "Владислав Николаевич рассуждал, как это могло бы быть, но к практической составляющей это не имеет никакого отношения", — заявил он министерству информации ДНР.

Смотрите также: Депутат Рады призвал наносить авиаудары по Донбассу

По его словам, республики не могут вернуться в состав Украины, потому что Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений. Кроме того, в последнее время произошло обострение военной ситуации в зоне конфликта. "На данный момент я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей ДНР и ЛНР или же руководителей, которым на Украине грозит как минимум пожизненное наказание, "просился" обратно", — подчеркнул представитель республики.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что готов посетить непризнанные республики ДНР и ЛНР, как только в этих областях будет восстановлен мир и безопасность.