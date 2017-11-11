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    Глава ЛНР высказался о возможности возвращения в состав Украины

    (обновлено: )1175150
    Как заверил глава ЛНР, кроме как пути в Россию, у них другого пути нет: "И никуда мы больше не пойдем, и никуда мы возвращаться не будем".
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 11 ноя — РИА Новости Украина. Единственный курс ЛНР – присоединение к Российской Федерации, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

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    "Я всегда говорил и говорю, за внешний курс республики отвечает глава… А я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию, у нас другого пути нет. И никуда мы больше не пойдем, и никуда мы возвращаться не будем. А куда возвращаться, объясните мне? На пепелище?", — заявил глава ЛНР в эфире телеканала "Луганск 24", передает РИА Новости.

    Он подчеркнул, что на данный момент Украины как государства в том виде, которой она была до начала военных действий в Донбассе в 2014 году, уже не существует.

    "У нас нет той Украины, которая была до войны… Экономики нет. Государства нет, национальности как таковой, я имею в виду национального единства, давно нет, исторические корни обрезаны, все потеряно. Нацисты, бандеровцы, куда возвращаться?", — сказал Плотницкий.

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    Он подчеркнул, что в минских договоренностях речь идет о "построении новой Украины".

    "И только тогда, если она будет выстроена и наш народ захочет, пройдет референдум и определится в конечном итоге, куда он хочет идти, вот только тогда это и будет. Но тот референдум, который мы уже провели, то, что вы уже мне делегировали, то я всегда и защищаю", — пояснил глава республики.

    Ранее в СМИ появились слова исполняющего обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислава Дейнего, который рассказал о возможности возвращения республик ЛНР и ДНР в состав Украины. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин в свою очередь заявил, что такой вариант развития событий становится все менее вероятным, так как Донбасс отдаляется от Украины.

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