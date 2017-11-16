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    Глава ЛНР поручил подготовить обмен пленными с Киевом

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    Местные СМИ сообщили, что Плотницкий поручил представителю самопровозглашенной республики в гумподгруппе контактной группы Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными между ЛНР и Украиной.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Луганский информационный центр

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий поручил подготовить обмен пленными с Киевом, передает в четверг Луганский информационный центр.

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    "Глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил представителю республики в гумподгруппе контактной группы, руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными между ЛНР и Украиной", — говорится в сообщении.

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    В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу Медведчука по обмену пленными. Лидер "Украинского выбора" заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По его мнению, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

    Медведчук ранее рассказал, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса из-за того, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". 

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