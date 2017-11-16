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    СБУ готова менять пленных в Донбассе "всех на всех"

    (обновлено: )21911
    Пресс-секретарь СБУ заявила, что спецслужба "приветствует любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой".
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украина настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", сообщила в четверг пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Гитлянская отметила, что украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".

    "Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", — сказала Гитлянская телеканалу "112 Украина".

    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина готова к обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но при этом не поддастся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий.

    Также известно, что президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными с Украиной. По словам Путина, Захарченко и Плотницкий инициативу поддержали.

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