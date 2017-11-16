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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: вопрос Донбасса уперся в торги Трампа и Путина

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (230)

    (обновлено: )47620
    В вопросе миротворцев в Донбассе на самом деле практически все согласовано, а масштабные разговоры вокруг этой темы – лишь попытка создать драматургию "сложных переговоров", считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

    РИА Новости Украина

    В Белграде прошла очередная встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова по вопросу миротворцев в Донбассе: РФ не отказалась только от трех из 29 предложений США об условиях и формате возможной спецмиссии.

    После диалога подчеркивалось, что у Вашингтона и Москвы – различные концепции достижения мира в Донбассе.

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    Сурков после общения с Волкером подчеркнул, что для реализации минских соглашений "необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", тем самым дав понять, что Москва не собирается идти на формулу "сначала прекращение огня — потом политический процесс", продвигаемую Украиной.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото
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    Итоги переговоров в Белграде на своей странице в Facebook проанализировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Он выделил 4 основных пункта.

    "1) Как я ранее и писал, Сурков подтвердил, что резолюция ООН о вводе миротворцев будет именно российская. С дополнениями США. И, скорее всего, ряда европейских стран.

    2) Опять же, как я и говорил, сейчас идет согласование одновременных процессов по вводу миротворцев и выполнения политической части "Минска". Об этом также сказал Сурков.

    3) Также понятно, что на самом деле почти все согласовано по ключевым аспектам. Все остальное – драматургия якобы сложных переговоров. С якобы разными подходами и концепциями.

    4) Москва пытается сейчас ускорить процесс продвижения "Минска". Недаром перед встречей Волкера-Суркова Кремль дал своей марионетке Захарченко начать песню о приближающейся большой войне на Донбассе. Намек США со стороны Москвы, что может сорваться и процесс относительного перемирия на Донбассе", – написал Корнейчук.

    В целом же, считает он, все сейчас упирается в торги между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, "где Трамп хочет получить продвижение по КНДР в обмен на Украину…"

    Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook
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