Корнейчук: вопрос Донбасса уперся в торги Трампа и Путина

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РИА Новости Украина

В Белграде прошла очередная встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова по вопросу миротворцев в Донбассе: РФ не отказалась только от трех из 29 предложений США об условиях и формате возможной спецмиссии.

После диалога подчеркивалось, что у Вашингтона и Москвы – различные концепции достижения мира в Донбассе.

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Сурков после общения с Волкером подчеркнул, что для реализации минских соглашений "необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", тем самым дав понять, что Москва не собирается идти на формулу "сначала прекращение огня — потом политический процесс", продвигаемую Украиной.

Итоги переговоров в Белграде на своей странице в Facebook проанализировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Он выделил 4 основных пункта.

"1) Как я ранее и писал, Сурков подтвердил, что резолюция ООН о вводе миротворцев будет именно российская. С дополнениями США. И, скорее всего, ряда европейских стран.

2) Опять же, как я и говорил, сейчас идет согласование одновременных процессов по вводу миротворцев и выполнения политической части "Минска". Об этом также сказал Сурков.

3) Также понятно, что на самом деле почти все согласовано по ключевым аспектам. Все остальное – драматургия якобы сложных переговоров. С якобы разными подходами и концепциями.

4) Москва пытается сейчас ускорить процесс продвижения "Минска". Недаром перед встречей Волкера-Суркова Кремль дал своей марионетке Захарченко начать песню о приближающейся большой войне на Донбассе. Намек США со стороны Москвы, что может сорваться и процесс относительного перемирия на Донбассе", – написал Корнейчук.

В целом же, считает он, все сейчас упирается в торги между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, "где Трамп хочет получить продвижение по КНДР в обмен на Украину…"