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    Политика

    Комитет ВР учел треть поправок к проекту о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (249)

    (обновлено: )35
    В ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны было учтено 238 поправок из 661, внесенных к законопроекту о реинтеграции Донбасса.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны учел 238 поправок из 661, внесенных к законопроекту № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ко второму чтению.

    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Лаура Литвиненко/Facebook
    Gazeta Wyborcza: может ли Донбасс оставаться частью Украины

    Такое решение было принято на заседании комитета 15 ноября, сообщает LB.ua.

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    Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать Вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    В частности, комитет ВР включил в текст законопроекта вопрос "возвращения Крыма".

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