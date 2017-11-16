Комитет ВР учел треть поправок к проекту о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны учел 238 поправок из 661, внесенных к законопроекту № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ко второму чтению.

Такое решение было принято на заседании комитета 15 ноября, сообщает LB.ua.

Читайте также: Какие у Трампа есть варианты по Украине? Их пока три

Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать Вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

В частности, комитет ВР включил в текст законопроекта вопрос "возвращения Крыма".