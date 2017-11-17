Списки для обмена пленными в Донбассе пока не согласованы – Геращенко

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР пока не согласовали с Киевом списки для обмена пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

В среду, 15 ноября, российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

"В списке СБУ сегодня есть 157 граждан Украины. ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) подтверждают, что у них содержится из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока не говорилось. Ни о согласованных списках, ни о цифрах",- написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Представитель Украина на переговорах по Донбассу в Минске Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

Читайте также: Встреча Волкер-Сурков по Донбассу: итоги переговоров

Ранее Ирина Геращенко заявила, что Киев готов к обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но при этом украинские власти не поддадутся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий.