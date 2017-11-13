ЕС в любом случае распадется и никто его не спасет

РИА Новости Украина

Евросоюз может перестать существовать к 2040 году. К такому выводу пришло Министерство обороны Германии в секретном отчете, который попал в руки немецких журналистов. МО Германии составило шесть сценариев, из них три отличаются особо мрачным взглядом на вещи.

Отчет для Sputnik прокомментировал Рассел Фостер (Russell Foster), профессор из Королевского колледжа Лондона, факультет европейских и международных исследований.

Почему Министерство обороны рассматривает такие сценарии?

— Будущее Европы не очень хорошо выглядит на данный момент. В этом планировании военные и, соответственно, правительство Германии действительно рассматривают внушающие опасения вероятные сценарии, которые могут развиться в Европе. Из шести сценариев в отчете три весьма нейтральны или позитивны. Два из них рассматривают вариант того, что в Европе наступит мир. Но другие три очень мрачные. Один сценарий предсказывает, что восточные члены могут присоединиться к российскому блоку, возможно, ответвление Евразийского экономического союза. Еще один предрекает рост внутреннего экстремизма в европейских странах. Еще один предсказывает развал Европы и увеличение хаоса в мире.

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Другие европейские страны тоже строят такие долгосрочные планы?

— Если другие европейские военные не делают этого, то им стоило бы начать, потому что не стоит ожидать в будущем призыва к большей политической или военной интеграции в Европе. Эммануэль Макрон призывает к большей интеграции, но его видение совершенно противоречит взглядам европейского населения, которые в течение двух последних лет избирали евроскептические правительства. Так что идея единой европейской военной силы, мечта Макрона и Жан-Клода Юнкера, не воплотится в жизнь. С будущими военными сценариями будут разбираться страны-члены самостоятельно или НАТО. Учитывая в какой-то степени изменчивые и непредсказуемые политические приоритеты президента Трампа, НАТО не может даже предсказать объем американской поддержки, которую получит в случае будущего конфликта.

Какими могут быть причины выхода стран из ЕС?

— Люди теряют веру в ЕС из-за нескольких факторов. Один – продолжающийся демократический дефицит в ЕС, который имеет правительственную власть, но не имеет легитимности правительства, поскольку мы не выбираем председателей Европейской комиссии. Другой фактор – это экономические проблемы в Средиземноморье и вероятность второго кризиса Еврозоны, который может быть вызван Каталонией и, важнее всего, текущая миграционная проблема. Так что отчет Министерства обороны Германии отражает многие из этих тревог. Лидеры ЕС очень плохо понимают 500 миллионов европейских граждан.

Что вы думаете о так называемом Восточном блоке и вероятности того, что некоторые страны ЕС могут обратить взор на восток?

— Если к 2040 году ЕС действительно развалится, я могу представить довольно значительную социальную и экономическую нестабильность в Европе, в то время как Российская Федерация будет выглядеть более стабильным и экономически безопасным государством. Так что есть вероятность, что страны, которые однажды были частью Варшавского договора, станут смотреть на восток, на более безопасную Россию, а не на непредсказуемые экономики Западной Европы.

А на ваш взгляд, насколько жизнеспособен ЕС?

— Очень заманчиво сказать, что ЕС стоит на пороге смерти, но каждый раз, когда ЕС сталкивается с кризисом и мы думаем, что он развалится, у него получается выжить. Тем не менее, в настоящий момент мы имеем дело с критической массой политических, экономических и социальных проблем, из-за которых европейцы теряют веру в ЕС. Без реформ ЕС не сможет дожить до 2030-х. А если выживет, то он претерпит радикальные реформы, сократит свои полномочия, вернется к чему-то похожему на Европейское экономическое сообщество и прекратит любые формы расширения за счет других стран, потому что европейцы не хотят этого.