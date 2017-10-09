В ЕС и хочется и колется. Мотивы и позиция Сербии

РИА Новости Украина

Общим местом заявлений Евросоюза (и сторонников вступления в него) является схема, согласно которой вступление Сербии в эту организацию решит конфликт сербов и албанцев, сотрет границу между Сербией и Косово и таким образом проблема нарушения территориальной целостности Сербии сама по себе рассосется. Более того, ЕС предотвратит все возможные конфликты на Балканах и дальнейший отъем у Сербии ее территорий. Наконец, когда-то вообще утверждалось, что Югославия вообще бы не распалась, если бы заранее вступила в "европейскую семью", пишет Sputnik.

Вот только события последних месяцев показывают: ЕС бессильна в решении национальных и иных споров на Балканах. Достаточно вспомнить, что конфликт между правящими кругами и оппозицией в Македонии, над которым несколько месяцев бились высокопоставленные еврочиновники, в итоге был за несколько дней решен Брайаном Хойтом Йи, заместителем помощника секретаря Госдепа США. Более того, ЕС проявляет бессилие даже когда речь идет о его собственных государствах-членах. Недавняя Каталония — лучшее тому доказательство. А еще можно вспомнить спор о границах между Словенией и Хорватией, в котором ЕС так и не сыграл роль арбитра, неуступчивость Будапешта по вопросу мигрантов и другие случаи…

По мнению профессора университета в Косовской Митровице Деяна Мировича (Dejan Mirovic), существует огромная разница между агрессивной пропагандой ЕС в Сербии и реальным положением дел: "Я бы даже сказал, что это не пропаганда, а ложь. Это делается для того, чтобы убедить страны, вроде Сербии, в необходимости продажи своих ресурсов и отказа от суверенитета, хотя Косово и Метохия, к слову, составляет бОльшую часть территории Сербии, чем Каталония — территории Испании. Европейская интеграция и демократия — разные вещи, а они пытаются нас убедить, что это синонимы".

Драган Джуканович (Dragan Djukanovic) из белградского "Центра внешней политики" считает, что отношения ЕС и Сербии нельзя настолько упрощать: "ЕС работает над многовекторной нормализацией отношений на Западных Балканах, и это те общие принципы, от которых она отталкивается. А что касается сепаратизма, это явление присутствует не только на Западных Балканах, но и во всей Европе, но у ЕС нет конкретных полномочий вмешиваться в ситуацию".

Боян Милисавлевич (Bojan Milisavljevic), профессор международного права на Факультете политических наук Белградского университета, отмечает, что "дело Каталония" несомненно отдалит европейские перспективы Западных Балкан, так как Евросоюзу теперь придется вплотную заняться внутренними проблемами: "Применительно к Сербии это значит, что прием в ЕС откладывается, поскольку ЕC сначала займется делами в собственном дворе, а только потом займется вопросами расширения, что, конечно, не очень хорошо для нас".

Милисавлевич напоминает, что у Сербии всегда есть возможность высказаться о необходимости вступления в ЕС на референдуме, как это дважды делала Норвегия. С другой стороны, по словам Деяна Мировича, большинство граждан Сербии против вступления в ЕС, поэтому он не верит, что ЕС вообще разрешит этой балканской стране проводить плебисцит такого рода.

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Согласно соцопросам, которые проводит правительственная канцелярия по вопросам евроинтеграции (позже — министерство евроинтеграции Сербии), за последние годы наивысшая поддержка идеи вступления в ЕС была зафиксирована в Сербии в декабре 2013 года (51%), а наименьшая — в июне 2016 (41%). По данным от июля 2017 года, на референдуме о вступлении Сербии в Евросоюз 49% опрошенных проголосовало бы "за", 27% — против, а 13% вообще бы не участвовало в нем.