Автомобиль протаранил кортеж с президентом Сербии

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Автомобиль Bentley в Белграде протаранил машину с президентом Сербии Александром Вучичем, передает белградская газета "Политика". Сообщается, что были задержаны три человека.

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Инцидент произошел в субботу утром примерно в 8.20 по местному времени, но известно о нем стало только сейчас. В колонну из трех автомобилей, в одном из которых находился Вучич, при проезде через перекресток с круговым движением, известный под названием "Топчидерска звезда", врезался Bentley с испанскими регистрационными знаками.

По данным издания, в автомобиле находились трое молодых людей, у которых сербские имена. Bentley врезался в первую машину, в которой находился сам Вучич, а затем продолжил движение и заблокировал вторую машину сопровождения, причем так, что сотрудники безопасности лишились возможности быстро реагировать.

Нарушителей догнал третий автомобиль из кортежа Вучича. Все подозреваемые задержаны на 48 часов, в анализах одного из них, по неофициальной информации, обнаружены следы кокаина.

Также, по неофициальным сведениям, молодые люди были известны полиции ранее из-за совершения различных уголовных преступлений. Все они работают охранниками на популярной белградской дискотеке, а дорогостоящий Bentley они позаимствовали у известного сербского футболиста, который там отдыхал.

По словам собеседника газеты, у задержанных не было намерения таранить кортеж президента. Все они проходят по статье уголовного кодекса об угрозе безопасности, за что предусмотрено наказание от одного до восьми лет. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, 24 августа кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве.