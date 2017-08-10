наверх
10.08.201709:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Прием закончен, мест нет. Как ЕС "прокатил" Сербию с членством

    41310
    Как отмечает хорватский эксперт, объективные стандарты действуют только в отношении тех стран, который внешнеполитически и культурологически связаны с евроатлантическим пространством.
    Государственный флаг Сербии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер на днях заявил, что он против того, чтобы государства западных Балкан вскоре стали членами ЕС, но при этом предупредил, что лишение этих стран европейской перспективы может привести к повторению сценария из 90-х, то есть к насилию и междоусобицам.

    По мнению опрошенных Sputnik экспертов, этим Юнкер обозначил позицию большинства функционеров и лидеров стран ЕС, которую они не произносят вслух.

    Флаг Сербии
    Associated Press Visar Kryeziu
    ЕС объявил Сербии сельхозвойну

    "Хотя самый известный заложник политизации членства в ЕС — это Турция, самым показательным примером всё же является Сербия, которой ясно дают понять, что даже если она и закроет все главы переговорного досье, вступить в ЕС без твердого отказа от Косово и стратегических отношений с Россией и Республикой Сербской она не сможет", — сказал Александар Митич из белградского "Центра стратегических альтернатив".

    Создается ощущение что мантра о "стандартах", которую Сербии повторяют уже 17 лет подряд, работает только тогда, когда еврочиновникам это нужно, то есть когда настает нужный политический момент.

    Комментируя заявление Юнкера о европерспективах западных Балкан, белградский политолог Джордже Вукадинович (Djordje Vukadinovic) отмечает: надо признать по крайней мере то, что глава еврокомиссии говорит искренно и как раз о том, о чем реально думает большинство лидеров ключевых стран ЕС: "Юнкер просто сказал то, о чем критически смотрющие на положение дел в ЕС и на процесс вступления в этот союз, говорят годами. Вся шумиха по поводу выполнения стандартов ЕС как залога вступления в этот союз — сказки для наивных балканских детишек, то есть местных политических элит, которые искренне верят или, что скорее, изображают, что верят в это, а на самом деле речь идет не о стандартах, а о вполне ясных и, я бы сказал, приземленных политических, геополитических и экономических интересах, и ни о чем другом".

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    И грянет "Буря"! Грозит ли Донбассу очистка территории в хорватском духе?

    По словам Вукадиновича, так называемые двойные стандарты чаще всего за последние 10-15 лет применялись именно к Сербии. А, как отмечает Митич, объективные стандарты действуют только в отношении тех стран, который внешнеполитически и культурологически связаны с евроатлантическим пространством.

    "Объективные стандарты бы действовали для Швейцарии, Исландии, Норвегии, но они не спешат становиться частью ЕС. С другой стороны, мы на примере Румынии и Болгарии видели, как геополитика берет вверх объективными критериями. Никакого желания расширяться в ЕС нет. Так называемая усталость от этого процесса наблюдается еще с 2004 года, а вступление Болгарии и Румынии, экономический и миграционный кризис, наконец, Brexit только усилили это чувство усталости", — говорит Митич.

    Как отмечает Джордже Вукадинович, главным критерием готовности Сербии к вступлению в ЕС для Брюсселя является "косовский фактор":

    "Независимость Косово и все, что поддерживает процесс обретения полной самостоятельности этим так называемым государством — это главный критерий, которым меряется прогресс Сербии на пути в ЕС. Все остальное — более или менее второстепенно. Если же говорить о США, которые также нередко высказываются о европерспективах Сербии и Балкан, для них главную роль играют отношения Белграда и Москвы".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    В Одесской области двое парней совершили тройное ограбление
    Рост криминала в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС