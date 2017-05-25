Евровидение удалось: сторонников членства Украины в ЕС стало больше - опрос

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Более половины (51%) иностранных гостей, которые посетили Украину во время Евровидения-2017, отметили, что страна оправдала их ожидания, а 47% — что она превзошла все ожидания.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией GfK Ukraine по заказу Института мировой политики.

Директор Института всемирной политики Алена Гетьманчук отметила, что приезд на Евровидение существенно изменил восприятие иностранными гостями Украины. В частности, благодаря Евровидению у Украины появилось больше сторонников ее будущего членства в Евросоюзе. В частности, 64% опрошенных гостей конкурса из стран ЕС отметили, что теперь больше желающих видеть Украину членом объединенной Европы.

"Довольно неожиданно более половины опрошенных (54%) заявили, что Украина станет членом ЕС уже в следующие пять лет. Интересно, что такого мнения придерживаются в одинаковой степени как представители самих стран ЕС (53%), так и те, кто не принадлежит к ЕСовским странам", – добавил первый заместитель директора ИСП Сергей Солодкий.

Еще пятая часть опрошенных (19%) верит, что Украина войдет в европейскую семью в следующее десятилетие. Вариант 20 лет выбрало не так много опрошенных – лишь 6%. Не видят Украину в ЕС лишь 1%, хотя еще почти 20% не смогли определиться с мнением. Никак конкурс не повлиял на мнение каждого четвертого (24%). И только 1% гостей из Евросоюза заявил, что после посещения Украины не хотят или чуть меньше предпочитают видеть ее в ЕС.

"Задачей организационной команды Евровидения было не только проведение шоу мирового уровня, но и изменение имиджа Украины в мире. Для нас было важно зарекомендовать Украину надежным и равноправным партнером, государством с европейскими ценностями и ориентирами, неотъемлемой частью Европы. Мне приятно, что нам удалось справиться с этим заданием и результаты опроса это подтверждают", – отметил исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.

Опрос иностранных гостей Евровидения проводился компанией GfK Ukraine в период с 9 по 13 мая 2017 года. Всего методом компьютеризированного личного интервью было опрошено 1060 респондентов в возрасте от 18 лет, которые не являются гражданами Украины. Респонденты были выбраны случайно в Киеве в местах наибольшего скопления целевой аудитории.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.