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    Хедлайнером Евровидения-2017 должна была стать Lady Gaga - СМИ

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (111)

    (обновлено: )202
    Как отмечается продюсером певицы Джамалы, ему сообщил об этом Стюарт Барлоу, шоу-продюсер Евровидения-2017, отстраненный от работы над конкурсом примерно за месяц до его проведения.
    Lady Gaga на красной дорожке 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    AFP PHOTO/VALERIE MACON

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Хедлайнером Евровидения-2017, которое прошло в первой половине мая в Киеве, должна была стать американская певица Lady Gaga, сообщил Игорь Тарнопольский, продюсер певицы Джамалы, передает Karabas Live.

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    По словам Тарнопольского, ему сообщил об этом Стюарт Барлоу, шоу-продюсер Евровидения-2017, отстраненный от работы над конкурсом примерно за месяц до его проведения — в апреле этого года.

    "Lady Gaga давала согласие выступить на Евровидении-2017. Чтобы обеспечить ее приезд и райдер, нужно было от 100 до 200 тыс долларов. Я знаю об этом от Стюарта Барлоу. Lady Gaga должна была выступать в Киеве бесплатно (как Тимберлейк в прошлом году в Стокгольме), надо было просто обеспечить райдер", — рассказал Тарнопольский.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

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