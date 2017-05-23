Евровидение: у Джамалы назвали виновных в инциденте с пранкером

КИЕВ, 23 мая- РАИ Новости Украина. Первыми в списке виновных в инциденте с пранкером Виталием Седюком во время выступления Джамалы в финале конкурса Евровидение-2017 являются люди, которые обслуживали трансляцию прямого эфира, считает продюсер певицы Игорь Тарнопольский.

В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Вскоре он был задержан, но потом суд отпустил его, однако обязал сдать загранпаспорт и сообщать об изменении места жительства.

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"Во время эфира процессом руководит автопилот, принять решение о переводе в ручной режим нужно быстро и одному человеку. Здесь система дала сбой. Не была использована система модерации эфира, хотя официально пишется резервная копия на день раньше. Говорю по-простому: они могли переключить на другую камеру, включить резерв – этого сделано не было", – сказал Тарнопольский в интервью "Karabas Live".

По его словам, также виновной в затее Седюка является система безопасности. Ведь во время выступления Джамалы сцену, на которой она пела, охраняли сразу четыре человека.

"Командовали охранниками люди, которые управляли эфиром. А так быть не должно. И охранники подчинились: им сказали отойти от сцены, чтобы якобы не мешать эфиру, они и отошли. И так было каждый раз, когда задействовали маленькую сцену посреди фан-зоны. Седюк явно следил за этим и понял: "Ага, здесь попустительство, значит, я успею сделать все, что мне надо". И сделал", – отметил продюсер.

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