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    Евровидение: у Джамалы назвали виновных в инциденте с пранкером

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (112)

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    В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. По мнению продюсера певицы, виновными в инциденте являются люди, обеспечивавшие прямой эфир.
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая- РАИ Новости Украина. Первыми в списке виновных в инциденте с пранкером Виталием Седюком во время выступления Джамалы в финале конкурса Евровидение-2017 являются люди, которые обслуживали трансляцию прямого эфира, считает продюсер певицы Игорь Тарнопольский.

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
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    В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Вскоре он был задержан, но потом суд отпустил его, однако обязал сдать загранпаспорт и сообщать об изменении места жительства.

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    "Во время эфира процессом руководит автопилот, принять решение о переводе в ручной режим нужно быстро и одному человеку. Здесь система дала сбой. Не была использована система модерации эфира, хотя официально пишется резервная копия на день раньше. Говорю по-простому: они могли переключить на другую камеру, включить резерв – этого сделано не было", – сказал Тарнопольский в интервью "Karabas Live".

    По его словам, также виновной в затее Седюка является система безопасности. Ведь во время выступления Джамалы сцену, на которой она пела, охраняли сразу четыре человека.

    "Командовали охранниками люди, которые управляли эфиром. А так быть не должно. И охранники подчинились: им сказали отойти от сцены, чтобы якобы не мешать эфиру, они и отошли. И так было каждый раз, когда задействовали маленькую сцену посреди фан-зоны. Седюк явно следил за этим и понял: "Ага, здесь попустительство, значит, я успею сделать все, что мне надо". И сделал", – отметил продюсер.

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