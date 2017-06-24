На Балканах должен быть мир. Инаугурация президента Сербии

РИА Новости Украина – Белград

Президент Сербии Александр Вучич в своей речи по случаю инаугурации сделал акцент на необходимости примирения соседей в исторически враждовавшем балканском регионе и без "создания новой Югославии".

"Мы являемся тем поколением, которое осознало, что проблемы не существует, мы просто должны найти решение, тем поколением, которому не остается ничего иного, кроме как перестать воевать, когда не нужно, и начать учиться работать", - заявил Вучич.

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Поприветствовав соотечественников и гостей из-за границы, президент сказал, что "Сербия – страна хороших, смелых, а иногда и чересчур смелых людей", но именно люди являются главным ее достоянием. По словам президента, нет тем, о которых Сербия не хотела бы говорить, и нет таких "пропастей, которые она не готова преодолеть".

"А это слово — пропасть, запомните это слово, это ключевое слово истории этих территорий, потому что Балканы полны пропастей, которые мы заполняли собственными костями, строя на них пустые шаткие мечты. И полны пропастей, которые мы заполняли собственной кровью, топя в них любую надежду", — отметил Вучич, пишут РИА Новости.

Он указал, что не бывает счастья на чужом несчастье. "Поэтому хочу сказать всем нашим соседям на Западных Балканах, из которых по неизвестным мне причинам все мы пытаемся сбежать, стыдясь нередко и себя, и других, что Сербия постарается строить с вами мосты дружбы и новую силу и Европы, и мира", - сказал президент.

По его оценке, сами по себе страны региона, какими бы ни были сильными, в достатке силы не имеют.

"Да, мы — сербы и вы хорваты, бошняки, черногорцы, албанцы и македонцы — вместе можем свернуть горы, не создавая никакой новой Югославии, а работая вместе и борясь вместе за лучшее будущее наших бедных граждан. Да, мы смогли с нашими венгерскими друзьями установить лучшие отношения, обеспечивать границу вместе с австрийскими полицейскими. Но этого недостаточно", — отметил Вучич.

Сербский лидер указал, что экономический рост его страны в данный момент в среднем больше, чем в странах ЕС, "но и отставание большое".

"У нас дефицит в бюджете, но бедные в нашей стране по-прежнему бедны, и мы должны работать больше, чтобы обычный народ, обычные люди стали намного счастливее", — сказал он, напомнив, что никакой прогресс невозможен без мира и стабильности.

По словам Вучича, Сербии не нужны и "пропасти в отношениях с большими силами".

"Пускай они играют в свои игры, у нас нет места для игр. Мы находимся, по нашему решению, на европейском пути, потому что хотим принадлежать к обществу организованных стран, строить хорошие отношения с западным миром после десятилетий проблем, включая и хорошие отношения с США", — отметил Вучич.

По его словам, одновременно Сербия "гордится тем фактом, что Россия является не только традиционным другом, но и страной, с которой Сербия укрепляет двусторонние отношения, и в отношении которой демонстрируется настоящая дружба и в тот момент, когда другие страны имеют иные взгляды".

"Открыли мы для Сербии и новые возможности по созданию отличных отношений с Китаем, а также и с многими другими странами, про которые мы в предыдущие тридцать лет почти забыли", — отметил Вучич.

Несколько раз в своей речи Вучич упомянул выдающегося ученого Николу Тесла, который родился в семье сербского священника на территории Австро-Венгрии (ныне Хорватия), а большую часть жизни провел в США, но при этом в странах региона по-прежнему возникают споры вокруг его принадлежности и наследия.

twitter.com/SNSDDodik Инаугурация президента Сербии Александра Вучича

По словам Вучича, Тесла – по происхождению серб, но принадлежит как Америке, чье гражданство взял, так и всем остальным на Балканах, кто может гордиться его работой.

"По такой же причине и с тем же правом, как это делаем мы. Тесла давно ушел и существует сегодня как величественное имя в мировой истории, и, может быть, что еще важнее, как огромная компания, которая делает электроавтомобили, планирует путешествия в космос и проводит первые тесты поездов, которые должны передвигаться на сверхзвуковых скоростях", — отметил глава государства.

Вучич вступил в должность главы государства 31 мая, после чего начался отсчет его пятилетнего мандата. В пятницу вечером в Белграде прошла торжественная церемония инаугурации нового президента, на которой присутствовали порядка пяти тысяч гостей и 60 иностранных делегаций.