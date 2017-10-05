Волкер назвал главную цель встречи с Сурковым в Сербии

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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 7 октября в столице Сербии Белграде.

"Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы ускорить исполнение минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины", — написал Волкер в Twitter.

Will meet Russian counterpart Oct 7 in Belgrade to discuss how to catalyze Minsk implementation and restore Ukraine's territorial integrity. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 4 октября 2017 г.

Ранее о планируемой встрече Волкера и Суркова сообщил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт.

В августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.