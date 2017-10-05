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    Политика

    Волкер назвал главную цель встречи с Сурковым в Сербии

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (166)

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    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил, что 7 октября встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде, чтобы обсудить Донбасс.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 7 октября в столице Сербии Белграде.

    "Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы ускорить исполнение минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины", — написал Волкер в Twitter.

    Ранее о планируемой встрече Волкера и Суркова сообщил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт.

    В августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.

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