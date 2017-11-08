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    Юнкер сообщил, когда Черногория и Сербия станут членами ЕС

    (обновлено: )115
    Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания, Македония, Черногория, Сербия и Турция. При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией, с Черногорией и с Сербией.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Сербия и Черногория станут членами Евросоюза до 2025 года, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Я определенно считаю, что эти две страны, которые вы упомянули, станут членами (ЕС) до 2025 года", — сказал он, отвечая на вопрос сербской журналистки.

    Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).

    Ранее посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что вопрос о статусе Украины как кандидата в члены Европейского союза сейчас не стоит; лучшее, что ЕС может предложить Киеву — присоединиться к общему рынку стран Евросоюза при выполнении ряда условий.

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