Deutsche Welle: Прощай, НАТО! Привет, армия ЕС?

TOBIAS SCHWARZ / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Ведущие немецкие эксперты по безопасности больше не считают США самым важным союзником и полагают, что в вопросах обороны Берлин должен ориентироваться на Европейский Союз, а не на НАТО. Таковы данные опроса, в котором приняли участие около 200 экспертов (политиков, журналистов, бизнесменов и представителей международных организаций) и результаты которого были опубликованы в новой книге, выпущенной брюссельским аналитическим центром "Друзья Европы", — пишет Deutsche Welle.

До недавнего времени Германия — страна с самой стабильной экономикой в Европе — решала вопросы собственной обороноспособности за счет своих партнеров, теперь пришла пора заняться этой проблемой вплотную — такова основная мысль книги, говорится в статье.

Потрясения Ангелы Меркель

Ее автор, журналист Пол Тейлор, считает, что за последние годы мир Ангелы Меркель изменился до неузнаваемости, так что канцлеру ФРГ тоже стоит задуматься об изменениях в собственной политике.

"Два потрясения лишили Меркель некой самонадеянности в оборонной политике и поколебали уверенность Германии в том, что она занимает удобное положение в центре Европы, окруженная союзниками НАТО", — рассказывает Тейлор в интервью DW.

Пол Тейлор

По словам Тейлор, этими потрясениями стали ситуация с украинским полуостровом Крым в 2014 году и миграционный кризис в 2015-м.

"Тогда Меркель приняла решения, которые угрожали ее политической карьере, но эти события изменили ее взгляд на мир и на Европу", — вспоминает журналист.

По его информации, Меркель распорядилась напечатать географические карты с обведенными одним цветом внешними границами Шенгенской зоны — чтобы каждый мог увидеть и осознать: в действительности Германия граничит с Россией и Украиной, с Северной Африкой и Ближним и Средним Востоком.

Изменить немецкий менталитет

"Как утверждает Тейлор, Меркель не могла не заметить, что политика сокращения расходов на оборону, проводившаяся в Германии не один год, ослабила бундесвер. Поэтому в 2016 году канцлер ФРГ объявила об изменении оборонной политики. Тем не менее, считает автор книги, пройдет немало времени, прежде чем удастся компенсировать сокращения в этой области. Например, для того, чтобы привести военно-воздушные силы в соответствие с современными стандартами, понадобится не менее 15 лет", — говорится в статье.

Но главное даже не увеличение расходов на оборону, полагает журналист, а, скорее, изменение менталитета — Германия вполне может позволить себе тратить больше средств на армию, так что, несмотря на историческое бремя, нет никаких оправданий для того, чтобы позволять проделывать всю "грязную работу" другим странам. Немцы привыкли оправдываться "тенью истории, но в то же время подобная позиция невероятно удобна", отмечает Тейлор.

Увеличить расходы на оборону

"Ангела Меркель уже обозначила возможное изменение курса. Ее знаменитая фраза "Мы, европейцы, действительно должны взять нашу судьбу в свои собственные руки" была произнесена в связи с недвусмысленными замечаниями президента США Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, которые, по его мнению, вкладывают недостаточно средств в модернизацию вооруженных сил альянса", — пишет DW.

"Сейчас Германия расходует на оборонные цели сумму, составляющую примерно 1,2% ВВП. Это существенно ниже 2% ВВП, которые по достигнутой в НАТО договоренности члены альянса пообещали выделять на оборону. И маловероятно, что давление Соединенных Штатов, каким бы сильным оно не было, что-либо изменит в данном случае", — говорится в статье.

Читайте также: В Польшу стягивают силы НАТО для масштабных учений

Ульрике Франке из Европейского Совета по международным отношениям считает, что давление Вашингтона, напротив, возымеет противоположный эффект и поспособствует тому, что в оборонной политике Берлин переориентируется с НАТО на Европейский Союз.

"Администрация Дональда Трампа негативно влияет на, казалось бы, растущую готовность жителей Германии увеличить расходы на оборону и уделять больше внимания этой теме, — констатирует Франке. — Трампа считают милитаристом, поэтому немцы обеспокоены тем, что США с этим президентом могут начать войну, а Германия в составе НАТО будет вынуждена участвовать в ней".

Современный подход к оборонной политике

Однако независимо от той суммы, которую Ангела Меркель и новое правительство ФРГ решат направить на оборонные нужды, необходимо многое изменить в самом подходе к этой теме, уверен журналист Пол Тейлор. К примеру, рассуждает он, вместо того, чтобы голосовать за каждую отдельную военную миссию бундесвера за рубежом, бундестаг мог бы в целом одобрить участие вооруженных сил Германии в составе НАТО и других транснациональных объединениях.

Стоило бы также смягчить правила экспорта вооружений, советует журналист. Он уверен, что закон об экспорте оружия действовал бы более эффективно, если бы он был единым для всех стран Евросоюза.

"Если верить документам, за 12 месяцев с момента референдума в Великобритании ЕС продвинулся по пути создания общеевропейского оборонного союза дальше, чем за предыдущие 25 лет", — пишет Тейлор в своей книге.

Он признает, что, выйдя из Евросоюза, Великобритания больше не сможет блокировать инициативы Брюсселя, и это ускорит процесс принятия решений в будущем. Вместе с тем автор исследования рекомендует Берлину и Парижу продолжать сотрудничество с Лондоном, который расходует на оборонные цели больше всех остальных европейских стран.

Германия и Франция должны показать пример

В своей книге Пол Тейлор говорит о недостатках в немецкой оборонной политике и устаревшем мышлении, характеризующем, на его взгляд, эту сферу. С другой стороны, он уверен, что "в настоящее время звезды расположены как нельзя более благоприятно, чтобы сделать шаг вперед".

Однако для этого необходимо, чтобы Германия и Франция договорились о том, какие угрозы они считают наиболее серьезными и как можно наиболее эффективно им противостоять, говорится в статье.

"Соглашение между Берлином и Парижем должно учитывать склонность Франции к быстрым и жестким военным действиям и практикуемую немецким правительством политику, нацеленную на предотвращение конфликтов, а также на поиск инструментов для стабилизационных мер по урегулированию последствий конфликта, восстановления и реконструкции страны, — подчеркивает Тейлор. — И если двум ведущим европейским государствам удастся достигнуть соглашения, к нему присоединятся и другие страны-члены ЕС".