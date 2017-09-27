Süddeutsche Zeitung: итоги выборов в Германии опасны для Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Еще две недели назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произнес речь о ситуации в Евросоюзе, где предвосхищал результаты выборов в немецкий Бундестаг. В паруса Европы, заявил тогда Юнкер, "вновь задул ветер". Он подразумевал неплохие экономические показатели, а также результаты выборов в Нидерландах, Франции и, вероятно, в Германии. Брюссель полагал, что на немецких выборах — с дружелюбно настроенным к ЕС кандидатом Мартином Шульцем и гарантированным переизбранием Ангелы Меркель — ничто не могло пойти не так. "Но именно те выборы, которых ЕС боялся меньше всего, принесли проблемы", — пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Даниэль Брэсслер. Фото из открытых источников "Забудьте об интеграции в Европу". Языковая вражда Украины и Венгрии

"Юнкеру придется забыть о планах того "парусника", согласно которым Меркель вскоре после выборов должна была начать переговоры с французским президентом Макроном о реформах, в том числе реформе еврозоны. Реальных результатов хотели достичь еще в этом году. Но вместо этого "Германии, по всей видимости, предстоят многие месяцы тяжелейшего формирования правящей коалиции, в которой будут существенные разногласия — и в первую очередь по еврозоне", — говорится в статье.

"К примеру, в Голландии переговоры о создании коалиции длятся уже полгода. Это, правда, никак не сказывается на ситуации в ЕС", — полагает автор статьи. "Но относительно Германии подобным иллюзиям предаваться не стоит, ведь пока Германия будет заниматься созданием правительства, вся Европа будет блуждать словно в тумане", — уверен Брэсслер.

"Так будет не только потому, что Германия является крупнейшей и наиболее сильной в экономическом плане страной ЕС, но и потому, что Меркель долгие годы исполняла важную руководящую роль, замены которой пока не видно. Многого мог бы добиться тандем Меркель — Макрон, однако в данный момент скорее похоже, что сотрудничать придется сильному президенту государства со слабеющей экономикой и слабому канцлеру государства с сильной экономикой. Все это — верный признак стагнации", — комментирует обозреватель.

"Менее опасным с точки зрения реальных последствий, но все же важным для настроений внутри ЕС стал результат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), — продолжает Брэсслер, отмечая, что присутствие правоэкстремистов в европейских парламентах в принципе является нормой. "Но то обстоятельство, что отныне и Германия не является исключением, делает ситуацию не лучше, а хуже. Многое зависит от того, насколько правому меньшинству удастся влиять на европейскую политику. В свою очередь, без проевропейского консенсуса в Германии Евросоюз окажется на грани развала", — заключает автор публикации.

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В Германии избрали местный парламент – бундестаг. Выборы прошли в стране в воскресенье, 24 сентября. Альянс с участием канцлера Германии Ангелы Меркель получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее было 311), СДПГ – 153 (ранее 193). В то же время "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).