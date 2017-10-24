Президент Германии распустил правительство

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил увольнительные грамоты членам прежнего кабинета министров, поблагодарив их за успешную работу в правительстве.

Церемония прошла в официальной резиденции президента, дворце Бельвю, трансляцию вел телеканал N24.

Ранее Штайнмайер официально обратился к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой выполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабмина. Предварительные переговоры о формировании правящей коалиции начались 18 октября и, по словам Меркель, продлятся несколько недель.

Во вторник также состоялось первое заседание бундестага 19-го созыва, в ходе которого бывший министр финансов Вольфганг Шойбле был избран президентом парламента.

Также были избраны пять вице-президентов, утвердить кандидата от шестой фракции — правой партии "Альтернатива для Германии" — сегодня не удалось.