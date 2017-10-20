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    Репортажи

    Из Латвии: учения НАТО - это модно, выгодно, криминально

    (обновлено: )6311
    Балтийцы поставили на поток бизнес, основанный на "русской угрозе": ремонтируются шоссейные и железные дороги, обновляются аэродромы и морские порты стратегического значения.
    Бронетанковые подразделения США на стрельбах в Латвии. Архивное фото
    REUTERS Ints Kalnins

    РИА Новости Украина

    Треск автоматов, окопы, броневики, более 3500 кадровых военных, резервистов и народных ополченцев со всей Прибалтики — Латвия вместе с "коллегами" из НАТО в понедельник начала международные военные учения "Серебряная стрела-2017", пишет Андрей Станавов для РИА Новости.

    Эксперты уверены, что бесконечная череда маневров и наращивание военного присутствия НАТО у западных границ России — это уже не только политика, но и прибыльный бизнес, особенно для стран Прибалтики. О том, почему эксплуатировать "угрозу русского вторжения" стало не столько модно, сколько выгодно экономически.

    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    EurasiaNet об учениях "Запад-2017": оправдались опасения?

    Потешные маневры

    Сами по себе учения "Серебряная стрела — 2017" (Silver Arrow 2017) ничем не примечательны. Ежегодные маневры НАТО проводятся с 2014-го и собирают под знаменами блока военных из 12 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Албании, Италии, Великобритании, Польши, Словении, Испании, Германии, США и Канады. Если опустить официальные формулировки с прилагательным "масштабные" и оттолкнуться от реальной численности участников, то масштабом там и не пахнет.

    "В России один мотострелковый полк по штату военного времени насчитывает 2400 человек, — отмечает главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж", военный эксперт Михаил Ходаренок. — То есть 3500 человек — это недотягивает даже до уровня бригады. Шума много, а оперативно-стратегическое значение стремительно приближается к нулю. При этом, как всегда, барабанная дробь, фанфары и прочий антураж".

    По его словам, как и у всех военных учений, которые проводятся в Балтике, у "Серебряной стрелы" ярко выраженная антироссийская направленность и политические мотивы, превалирующие над боевой подготовкой.

    Стоит отметить, что НАТО стало регулярно проводить учения по западному периметру России после присоединения Крыма и начала конфликта в Украине, приведших к ухудшению отношений между Россией и Западом. Министр обороны России Сергей Шойгу не раз заявлял, что многие маневры блока носят "открытый антироссийский характер и антироссийскую направленность". При этом в Москве всегда делали упор на то, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО.

    "Они там занимаются не столько боевой подготовкой, сколько искусственным нагнетанием напряженности между Россией и НАТО. В структуре НАТО Прибалтийские страны являются генераторами военно-политической шизофрении и истерии. Это товар, который сейчас продается и на котором можно отлично заработать", — заявил Ходаренок РИА Новости.

    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Русская угроза" на развес

    "Товар" действительно идет неплохо. От приготовления гамбургеров для солдат США и до миллионных западных инвестиций в развитие портов и аэродромов — способов заработать на "русской угрозе" масса, поэтому прибалты поставили этот бизнес на поток.

    Простая схема работает без сбоев: достаточно сделать испуганную мину и повыше поднять плакатик с изображением русского танка, как евро и доллары тут же маршируют в регион стройными рядами, побрякивая армейской амуницией. Словно по волшебству, ремонтируются шоссейные и железные дороги, обновляются аэродромы и морские порты стратегического значения.

    "Присутствие натовских и американских войск на территории Прибалтийских стран экономически выгодно их руководству, — отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Чтобы оправдывать размещение новых сил, постоянно поддерживается военный градус напряженности. Это довольно крупный бизнес, так как дислокация такого количества войск требует серьезных финансовых вливаний. Деньги выделяются на поддержание имеющейся и развертывание новой инфраструктуры — это аэродромы, дорожная сеть, морские порты. По многим оценкам, порт Клайпеда вскоре может превратиться в крупную военно-морскую базу НАТО".

    Военный эксперт уверен, что если Польша в финансовом смысле более независима, то в странах Балтики этот вопрос стоит очень остро и является едва ли не определяющим. Постоянное присутствие иностранных войск и регулярное проведение учений приносит в казну этих государств немалые деньги. Кроме того, в обеспечении зарубежной "военщины" участвует средний и малый бизнес, который тоже зарабатывает свою копейку. Прикрывается это все риторикой "русские идут!".

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    Напомним: сейчас в Польше и странах Балтики на ротационной основе находится несколько соединений НАТО, в том числе вторая бронетанковая бригада США, на вооружении у которой сотня танков M1A1 Abrams, полторы сотни БМП Bradley, 50 самоходных гаубиц M109 Paladin и минометов плюс 80 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Численность личного состава — более трех тысяч человек. Для сравнения: штатная численность всех Вооруженных сил той же Латвии составляет около 5000 человек.

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