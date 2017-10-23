Бортник: зарабатывая огромные деньги, власть легко отказалась от Крыма

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Больше двух лет назад стартовала так называемая блокада Крыма со стороны Украины. В октябре 2015 года крымскотатарские и украинские активисты впервые попытались ввести "энергоблокаду" полуострова, повредив на территории Херсонской области опор линий электропередачи, связывающих Крым с континентальной Украиной.

А уже 20-22 ноября неизвестные взорвали опоры четырёх ЛЭП, в результате чего полностью прекратились поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины. После чего активисты две недели не давали восстановить опор и возобновлению электроснабжения Крыма.

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23 ноября Кабинет министров в ответ на обращение президента Порошенко, предложившего прекратить грузовое и железнодорожное транспортное сообщение и товарооборот с Крымом, объявил о введении временного запрета на передвижение грузового автотранспорта через границу с Крымом РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствие блокады - крах металлургии

Сам Порошенко заявлял, что целью акции общественных активистов по блокаде Крыма является скорейшее возобновление государственного суверенитета над полуостровом.

Огромные деньги и политические очки

Стратегические дивиденды от блокады получили только западные партнеры Украины и украинские олигархи, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Олигархи смогли таким образом по большому счету легализировать "Роттердам+" и другие схемы в энергетическом секторе, которые были проданы украинцам под соусом разрыва отношений с Россией, с неконтролируемыми территориями. Удалось установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ как минимум в 2 раза выше рыночных, если не больше. Удалось серьезно заработать", – сообщил эксперт.

Также очень серьезно заработали западные партнеры Украины, продолжил Бортник.

"На самом деле нынешняя поставка американского угля в Украину тоже является косвенным удаленным последствием блокировки Крыма. Западные партнеры серьезно заработали в постепенном переходе нашей ядерной промышленности на западное топливо для ядерных электростанций", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что некоторые политические дивиденды на блокаде Крыма заработали и украинские националисты.

Операция "Изоляция"

В целом же был нанесен ущерб украинскому бизнесу, который сначала был ориентирован на Крым, потом на Донбасс – бизнесу, который работал с этими территориями, уверен Бортник: "таким образом были ослаблены и внутренние оппоненты власти, потому что этот бизнес был не очень лоялен власти".

"Каких-то либо целей для Украины и украинцев не достигнуто. Цели достигнуты только негативные. Мы перестали зарабатывать деньги на продаже электроэнергии в Крым, мы перестали зарабатывать деньги на продаже воды в Крым. Лояльность крымчан к украинцам в результате этого блэкаута со стороны Украины еще более понизилась. Россия интенсифицировала вопрос энергетической и транспортной независимости Крыма. Был запущен так называемый энергомост, который частично решил эти проблемы. Сегодня интенсивно строится транспортный мост в Крым. То есть Крым в результате этой блокады был социально, экономически и политически изолирован от Украины", – заявил эксперт.

Под благими лозунгами, зарабатывая при этом огромные деньги, фактически произошел такой себе социально-экономический отказ от Крыма со стороны Украины, подытожил политолог.