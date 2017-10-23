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    Точка зрения

    Бортник: зарабатывая огромные деньги, власть легко отказалась от Крыма

    (обновлено: )15631
    Блокада Крыма Украиной принесла дивиденды западным партнерам и украинским олигархам: позитивных моментов стране она не добавила, уверен политолог Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Больше двух лет назад стартовала так называемая блокада Крыма со стороны Украины. В октябре 2015 года крымскотатарские и украинские активисты впервые попытались ввести "энергоблокаду" полуострова, повредив на территории Херсонской области опор линий электропередачи, связывающих Крым с континентальной Украиной.

    А уже 20-22 ноября неизвестные взорвали опоры четырёх ЛЭП, в результате чего полностью прекратились поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины. После чего активисты две недели не давали восстановить опор и возобновлению электроснабжения Крыма.

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    23 ноября Кабинет министров в ответ на обращение президента Порошенко, предложившего прекратить грузовое и железнодорожное транспортное сообщение и товарооборот с Крымом, объявил о введении временного запрета на передвижение грузового автотранспорта через границу с Крымом

    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствие блокады - крах металлургии

    Сам Порошенко заявлял, что целью акции общественных активистов по блокаде Крыма является скорейшее возобновление государственного суверенитета над полуостровом.

    Огромные деньги и политические очки

    Стратегические дивиденды от блокады получили только западные партнеры Украины и украинские олигархи, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Олигархи смогли таким образом по большому счету легализировать "Роттердам+" и другие схемы в энергетическом секторе, которые были проданы украинцам под соусом разрыва отношений с Россией, с неконтролируемыми территориями. Удалось установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ как минимум в 2 раза выше рыночных, если не больше. Удалось серьезно заработать", – сообщил эксперт.

    Также очень серьезно заработали западные партнеры Украины, продолжил Бортник.

    "На самом деле нынешняя поставка американского угля в Украину тоже является косвенным удаленным последствием блокировки Крыма. Западные партнеры серьезно заработали в постепенном переходе нашей ядерной промышленности на западное топливо для ядерных электростанций", – подчеркнул политолог.

    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки моста в Крым

    Он добавил, что некоторые политические дивиденды на блокаде Крыма заработали и украинские националисты.

    Операция "Изоляция"

    В целом же был нанесен ущерб украинскому бизнесу, который сначала был ориентирован на Крым, потом на Донбасс – бизнесу, который работал с этими территориями, уверен Бортник: "таким образом были ослаблены и внутренние оппоненты власти, потому что этот бизнес был не очень лоялен власти".

    "Каких-то либо целей для Украины и украинцев не достигнуто. Цели достигнуты только негативные. Мы перестали зарабатывать деньги на продаже электроэнергии в Крым, мы перестали зарабатывать деньги на продаже воды в Крым. Лояльность крымчан к украинцам в результате этого блэкаута со стороны Украины еще более понизилась. Россия интенсифицировала вопрос энергетической и транспортной независимости Крыма. Был запущен так называемый энергомост, который частично решил эти проблемы. Сегодня интенсивно строится транспортный мост в Крым. То есть Крым в результате этой блокады был социально, экономически и политически изолирован от Украины", – заявил эксперт.

    Под благими лозунгами, зарабатывая при этом огромные деньги, фактически произошел такой себе социально-экономический отказ от Крыма со стороны Украины, подытожил политолог.

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