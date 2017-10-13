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    Под обеими арками моста в Крым прошло первое судно

    (обновлено: )7510
    Первое судно прошло в пятницу под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив. Автомобильный пролет массой более 5 тысяч тонн был закреплен на фарватерных опорах строящегося моста через Керченский пролив на высоте 35 метров над уровнем моря.
    Сухогруз под арками моста в Крым
    instagram.com/krymsky_bridge

    "Первое судно под обеими арками!" - отметили в инфоцентре, сопроводив сообщение видео с проходящим под арочными пролетами сухогруза.

    Первые сухогрузы пошли. Теперь приветствую их двумя арками 🙂

    Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge)

    Ранее капитан морского порта Керчь своим распоряжением досрочно отменил запрет на движение судов Керчь-Еникальском канале в зоне строительства моста с 12.00 13 октября. Ограничение на судоходство в Керчь-Еникальском канале в районе строительства моста через Керченский пролив вводилось с 6 утра 11 августа сроком на 72 часа. Ограничения были связаны с транспортировкой и установкой второго – автомобильного пролета моста на фарватерные опоры.

    Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива, сообщили в инфоцентре.
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки моста в Крым

    "Высота подмостового габарита – 35 метров – принята на основании тщательно проведенного анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне и с привлечением структур и ведомств, обеспечивающих судоходство в Керчь-Еникальском канале (КЕК). Учтены все морские суда, осуществляющие плавание в течение последних десятилетий на установленных судоходных путях Керченского пролива. По результатам проведенной работы принято максимально выверенное техническое решение", - приводит инфоцентр комментарий Минтранса РФ.

    Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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