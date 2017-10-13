Под обеими арками моста в Крым прошло первое судно

"Первое судно под обеими арками!" - отметили в инфоцентре, сопроводив сообщение видео с проходящим под арочными пролетами сухогруза.

Первые сухогрузы пошли. Теперь приветствую их двумя арками 🙂 Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Окт 13 2017 в 4:20 PDT

Ранее капитан морского порта Керчь своим распоряжением досрочно отменил запрет на движение судов Керчь-Еникальском канале в зоне строительства моста с 12.00 13 октября. Ограничение на судоходство в Керчь-Еникальском канале в районе строительства моста через Керченский пролив вводилось с 6 утра 11 августа сроком на 72 часа. Ограничения были связаны с транспортировкой и установкой второго – автомобильного пролета моста на фарватерные опоры.

"Высота подмостового габарита – 35 метров – принята на основании тщательно проведенного анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне и с привлечением структур и ведомств, обеспечивающих судоходство в Керчь-Еникальском канале (КЕК). Учтены все морские суда, осуществляющие плавание в течение последних десятилетий на установленных судоходных путях Керченского пролива. По результатам проведенной работы принято максимально выверенное техническое решение", - приводит инфоцентр комментарий Минтранса РФ.

Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.