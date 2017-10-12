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    Фотоленты

    Установка автодорожной арки моста в Крым

    (обновлено: )37260
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Строительство Крымского моста
    Строительство Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Подготовка к установке автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Подготовка к установке автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. Максимально возможное качество. Стоп-кадр с видео, предоставленного инфоцентром "Крымский мост". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. Максимально возможное качество. Стоп-кадр с видео, предоставленного инфоцентром "Крымский мост". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Строительство Крымского моста
    Строительство Крымского моста в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство Крымского моста
    Строящийся Крымский мост в Керченском проливе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. Максимально возможное качество. Стоп-кадр с видео, предоставленного инфоцентром "Крымский мост". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк

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    Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

    Мостостроители начали подъем автодорожного пролета моста через Керченский пролив весом более 5 тысяч тонн на высоту фарватерных опор, сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчика строительства) Роман Новиков.

    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате

    Операция по установке автодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в среду, судоходное движение в проливе было остановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров доставили в створ моста на плавсистемах. Далее с помощью гидравлического и подъемного оборудования арка будет установлена на фарватерные опоры высотой 35 метров рядом с железнодорожным пролетом, который был водружен в проектное положение в конце августа.

    "Арка готова к подъему, и мы даем старт на начало ее подъема. Операция будет происходить в несколько этапов, для начала мы арку поднимем на метр-полтора, чтобы подъемные механизмы могли ощутить всю нагрузку от арки. После проверки на компьютерах текущего состояния подъемных механизмов и самого арочного пролета мы продолжим подъем", — сказал Новиков журналистам.

    По его словам, подъем, согласно прогнозу, продлится восемь часов. В подъеме автодорожной арки задействовано 12 домкратов грузоподъемностью каждого 650 тонн, то есть общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн. Это дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой моста.

    Автодорожная арка конструктивно отличается от уже установленной железнодорожной, вес которой на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров. Во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере, отмечали в инфоцентре "Крымский мост".

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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