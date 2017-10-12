Крымский мост. Автодорожную арку весом более 5 тыс тонн ставят на опоры

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Мостостроители начали подъем автодорожного пролета моста через Керченский пролив весом более 5 тысяч тонн на высоту фарватерных опор, сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчика строительства) Роман Новиков.

Операция по установке автодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в среду, судоходное движение в проливе было остановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров доставили в створ моста на плавсистемах. Далее с помощью гидравлического и подъемного оборудования арка будет установлена на фарватерные опоры высотой 35 метров рядом железнодорожным пролетом, который был водружен в проектное положение в конце августа.

"Арка готова к подъему, и мы даем старт на начало ее подъема. Операция будет происходить в несколько этапов, для начала мы арку поднимем на метр-полтора, чтобы подъемные механизмы могли ощутить всю нагрузку от арки. После проверки на компьютерах текущего состояния подъемных механизмов и самого арочного пролета мы продолжим подъем", — сказал Новиков журналистам.

По его словам, подъем, согласно прогнозу, продлится восемь часов. В подъеме автодорожной арки задействовано 12 домкратов грузоподъемностью каждого 650 тонн, то есть общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн. Это дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой моста.

Автодорожная арка конструктивно отличается от уже установленной железнодорожной, вес которой на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров. Во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере, отмечали в инфоцентре "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.