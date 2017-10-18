Земан: Нобелевскую премию - тому, кто придумает, как вернуть Крым

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Президент Чехии Милош Земан считает, что человек, придумающий, как вернуть Крым Украине, будет достоин Нобелевской премии.

В среду состоялась встреча Земана с представителями Пльзеньского края и журналистами. Приветствуя главу государства, гетман (руководитель края) Йозеф Бернард заявил, что представители региональной власти высоко оценивают внешнеполитическую деятельность президента, однако многие не согласны с его высказываниями по Крыму в ПАСЕ.

Отвечая на это, Земан отметил, что в своих выступлениях "всегда называл эту аннексию противозаконной". Он пояснил, что в ПАСЕ "сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма – это "fait accompli", то есть свершившийся факт, а свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии".

"Пусть мне кто-нибудь скажет, я буду только рад — как вернуть Крым Украине? Когда мне кто-нибудь это скажет, я склонюсь перед ним, потому что это будет достойно Нобелевской премии", — сказал Земан.

Земан 10 октября заявил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это "fait accompli", то есть свершившийся факт. По его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".