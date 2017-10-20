Итак, у Меркель начались проблемы

Марсель Йоппа — Sputnik, для РИА Новости Украина

Федеральный канцлер Ангела Меркель намерена по-прежнему оставаться самой могущественной женщиной в Германии. Но после потери значительной части голосов избирателей на последних выборах в Бундестаг ей необходимо сразу несколько партнеров по коалиции. В свой "круг избранных" лидер ХДС, наряду с "родственной" ХСС, намерена включить также традиционно близкую к экономическим кругам СвДП и "зеленых". После того как СДПГ, вторая по величине партия Германии, завила о переходе в оппозицию, четырехсторонняя коалиция под руководством Меркель стала для нее последним шансом сохранить за собой пост главы правительства.

Миграционная политика

ХСС в прошлом уже неоднократно выступала за введение лимитов на прием беженцев из других стран. Ангела Меркель, однако, всякий раз отвергала это требование. Буквально на днях ХДС и ХСС удалось договориться о том, что в будущем все претенденты на получение убежища будут размещаться в специальных центрах в ожидании рассмотрения их заявок. "Зеленые" выступают категорически против этого, равно как и против планов Меркель объявить Алжир, Марокко и Тунис "безопасными" странами, чтобы федеральному правительству было легче депортировать беженцев из этих стран.

СвДП и "зеленые" требуют, кроме того, принятия пространного закона о беженцах, который регулировал бы правовые вопросы, связанные с темой беженцев и их интеграции в немецкое общество. ХДС и ХСС, в свою очередь, выступают лишь за "специализированный закон о переселенцах", о чем говорится в их Соглашении о компромиссах.

Оборона и внешняя политика

ХДС/ХСС в ходе избирательной кампании выступал за то, чтобы увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. На этом настаивает также президент США Дональд Трамп. В настоящий момент эти расходы составляют 1,2% от ВВП. СвДП требовала даже 3% — но на оборону, дипломатию и помощь в развитии. "Зеленые" против дополнительного финансирования армии и хотели бы увеличить поддержку развития.

"Зеленые" еще до начала избирательной кампании выступали за сохранение жесткой политики по отношению к России. По их мнению, санкции должны оставаться в силе или даже ужесточаться. Против этого выступают, в свою очередь, многие представители СвДП, указывающие на отрицательные экономические последствия санкций. ХДС также постоянно говорит о возможном смягчении антироссийских санкций, но настаивает на том, чтобы они оставались в силе, пока существуют предпосылки для них.

До сих пор пост главы МИД принадлежал социал-демократам: Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в прошлом году стал федеральным президентом, но и его преемник на этом посту, тогдашний председатель СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в роли министра иностранных дел стремился к улучшению отношений с Россией. Теперь курс вполне может смениться, потому что возможный глава МИД от "зеленых" Джем Оздемир (Cem Özdemir) является ярым "трансатлантистом". Глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) несколько недель назад высказался за то, чтобы политика Берлина в отношении Москвы зависела не только от "крымского вопроса", а также за возвращение России в "Большую восьмерку". За это его раскритиковали ХДС и "зеленые".

Транспорт и сельское хозяйство

"Зеленые" выступили с требованием наладить с 2030 года производство лишь автомобилей без вредных выхлопов, иначе говоря, отказаться от производства авто с бензиновыми и дизельными двигателями. Аналогичные цели недавно поставили перед собой Франция и Великобритания. Против этого выступает, прежде всего, ХСС, потому что в Баварии расположены штаб-квартиры сразу двух крупных автоконцернов – BMW и Audi. СвДП также против подобного законодательного положения. Меркель, в свою очередь, продемонстрировала готовность к переговорам, но не желает устанавливать какое-либо конкретное количество автомобилей в год в качестве ориентира в этой сфере.

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Сельское хозяйство также входит в число приоритетных тем для "зеленых". Они предлагают в ближайшие 20 лет ввести запрет на промышленное содержание животных, чего, впрочем, ХДС и ХСС не допустят. Кроме того, "зеленые" давно уже настаивают на запрете глифосфата для борьбы с сорняками. Это не нравится Меркель, которая хочет, чтобы данное средство применялось и в дальнейшем.

Налоги и "налог солидарности"

"Зеленые" выступают за введение имущественного налога, но ХДС/ХСС и СвДП категорически отвергают эту идею. Аналогична ситуация и с вопросом о повышении максимальной налоговой ставки: "зеленые" настаивают на этом, а другие партии против. СвДП в принципе не хочет повышать налоги и даже наоборот: "свободные демократы" предлагают ввести налоговые послабления для граждан с очень большими доходами. Так что с этим вопросом при коалиционных переговорах связан значительный конфликтный потенциал.

В 1991 году правительство Германии ввело так называемый "налог солидарности с новыми землями", чтобы компенсировать расходы на воссоединение Германии годом ранее. В настоящий момент он составляет 5,5% от подоходного налога, налога на корпорации и налога на доход с капитала. СвДП выступает за полную отмену "налога солидарности", тогда как "зеленые", напротив, хотят заменить 17 миллиардов евро, которые ежегодно приносит этот налог, другими сборами.

Переговорный "марафон"

Каждая партия имеет свои особо важные пункты, при обсуждении которых легко могут возникнуть проблемы. И, конечно, ни "зеленые" и СвДП, ни ХДС и ХСС не хотят утратить собственную идентичности и рассердить своих избирателей. До сих пор самые долгие коалиционные переговоры состоялись в 2013 году между ХДС/ХСС и СДПГ, и продлились они 86 дней. Впрочем, никто не удивится, если нынешние переговоры продлятся еще намного дольше. И если в итоге сторонам так и не удастся достичь компромиссов, это будет означать новые выборы и ослабление больших "народных" партий.