Немецкий автопром в кризисе, и его ждут новые вызовы

Владимир Матвеев, обозреватель

Принуждение к отказу от двигателей внутреннего сгорания и переходу на электромобили, "Дизельгейт", заложили начало подрыву привычной системы в ФРГ, став одним из актуальных вопросов в контексте выборов в Бундестаг ФРГ 24 сентября. Это на руку конкурентам из США и Китая на фоне жестких заявлений президента Трампа.

Автопром в Германии оказался на перепутье, и ищет новые технологии и "идентичность" в условиях жесткой конкуренции, прежде всего со стороны США, Китая и др.

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими партнерами в Брюсселе назвал Германию "плохим" партнёром в торговле из-за того, что страна продает много автомобилей в США, тогда как американские производители продают мало авто в ФРГ. Трамп подверг критике немецких производителей, а также существенный торговый дефицит США с ФРГ.

Ранее Трамп раскритиковал BMW, Daimler и Volkswagen за то, что они строят заводы в Мексике, а не в США. В связи с этим, он обещает ввести высокие пошлины на импорт немецких машин из Мексики. В частности, Трамп предложил ввести 35% налог на произведённые в Мексике автомобили немецких брендов при ввозе в США.

Тем самым, Трамп стремится обеспечить расцвет собственного автопрома, в соответствии со своими обещаниями, сделанными ранее.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в августе признала, что эпоха двигателей внутреннего сгорания находится на исходе. Растянувшийся во времени "дизельный" скандал 2015 года нанес удар по автопрому ФРГ. Риторика чиновников о вреде ДВС и введении возможных запретов привела к снижению приобретенных немецких авто, по данным экспертов, примерно до 68%.

Немецкий автопром несет убытки из-за "дизельгейта". Топ-менеджер Volkswagen Оливер Шмидт, которого обвиняют в манипуляциях экологическими стандартами, взят под арест.

Скандал из-за использования в немецких автомобилях программного обеспечения, занижавшего уровень выхлопных газов у дизельных авто, нанес очень болезненный удар по рынку "дизеля", сообщает DW. Доля новых машин, работающих на дизельном топливе, "упала за последние два года с 50 до 30"%.

С подачи Меркель концерны Daimler и BAIC заключили соглашение по расширению сотрудничества в сфере разработки и производства электромобилей.

Однако, оказываемое политическое давление на автоконцерны с требованием выпускать на рынок более количество автомобилей с электродвигателем, вызывает серьезные проблемы на переходном этапе.

В связи с этим, представители BMW, предлагающей на рынке от электрических компактных автомобилей i3 до бензиновых и дизельных седанов и внедорожников, считают, что поощрение использования электромобилей было бы куда лучшим способом улучшить экологию, нежели введение запрета на дизельные автомобили.

Следует отметить агрессивную китайскую экспансию, когда компании систематически скупают перспективные стартапы в секторе высоких технологий, и таким образом ФРГ постепенно теряет свое конкурентное преимущество. Не за горами те времена, когда массовый потребитель может переметнутся к китайцам, передает слова Меркель Der Spiegel

О том, насколько готовы немецкие автостроители к эпохе электродвигателей, DW опросила экспертов к открытию Франкфуртского автосалона.

Экономисты-аналитики, специализирующиеся на рынке автомобилей, поделились 12 сентября с корреспондентами своими мнениями, которые отличаются, но едины в одном. Автопром ФРГ на пороге существенных изменений. Эра автомобилей с ДВС приближается к концу, а эра электрических и "гибридных" авто набирает обороты.

Немецкий автопром "на пороге серьезных изменений в отрасли", говорит Франк Биллер из земельного банка Баден-Вюртемберга (LBBW).

Немецкие производители готовятся к серьезной конкуренции и с компанией Tesla.

"Я вижу опасность того, что немецкий автопром потеряет передовые позиции в мире, — говорит Юрген Пипер, биржевой аналитик банка Metzler. — Немецкие автоконцерны привыкли к тому, что "немецкий автомобиль" ассоциируется с автомобилем класса "премиум". "Все они гордились стоимостью своих брендов, а теперь вдруг их обогнала Tesla", — рассказал Пипер.

Однако, скептицизм германского автопрома по отношению к производителям электромобилей "может стать стратегической ошибкой", говорят DW эксперты. Показательно, что в настоящее время в автопроме больше востребованы не классические механики и инженеры, а специалисты по IT.

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К примеру, по данным экспертов, поездка на автомобиле Tesla создает столько данных, сколько содержится на 25 фильмах в HD-качестве.

А по мнению Беньярдина Гэртнера из инвестиционной компании Union Investment, "кризис серьезный, но он не угрожает существованию немецкого автопрома".

Двусмысленность ситуации, в которой оказались немецкие автопроизводители, выразил Маркус Росс из банка DZ Bank, который считает, что "сектор наэлектризован", подразумевая политическое давление на автоконцерны с требованием выпустить на рынок больше машин с электродвигателем, и связанные с этим переходом на электротягу проблемы.

Франк Биллер из LBBW прогнозирует, что классический автомобильный рынок "ждет рост не выше 2 процентов в год в среднесрочной перспективе". При этом бум ждут каршеринг и сервисы, "обеспечивающие мобильность, — до 30 процентов ежегодно".

По его мнению, источником роста станут самоуправляемые автомобили. Но сегодня тема автономного вождения еще не столь актуальна, как вопрос, "когда и как электромотор заменит двигатель внутреннего сгорания".

По данным опрошенных экспертов, производители автомобилей в ФРГ выступают один за одним с обещаниями будущего, в котором будут ездить автомобили с электрическим двигателем. Как говорят эксперты, BMW через 4 года намеревается выпустить на рынок беспилотный электромобиль.

"К 2025 году мы будем продавать 25 моделей с электрическим двигателем, из них 12 будут полностью электрифицированы", — сказал журналистам глава Совета директоров BMW Харальд Крюгер.

Доля рынка дизельных авто в скором будущем не превысит 30%, как и автомобилей на бензиновых двигателях, считает Юрген Пипер из банка Metzler, хотя он прогнозирует, что "в ближайшие два года автомобили с бензиновыми двигателями в Европе будут пользоваться большим спросом из-за массового отказа клиентов от дизеля".

Дело в том, что требуются колоссальные денежные средства на развитие электрической тяги и беспилотных авто.

При этом доля рынка автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, или "гибридов" "может за ближайшие десять лет увеличиться с 3 до 13 процентов", прогнозирует Пипер. По прогнозу банка Metzler, "автомобили на электрической тяге полностью изменят рынок, к 2030 году их доля с нынешних 2 вырастет до 46%", цитирует эксперта немецкое издание.

Новой "золотой эрой" немецкой автопромышленности может стать начало 2020-х годов, считает Пипер. До тех пор автопроизводителям и держателям акций автоконцернов придется терпеть снижение прибыли, потому что "машины на дизельных двигателях продавать выгоднее, чем те, что оснащены бензиновыми двигателями".

В контексте конкурентного и политического давления на немецкий автопром в сложный переходный период, важно не забывать, что "шесть из десяти главных держателей патентов на автономное вождение принадлежат немецким компаниям", рассказал DW Гэртнер из Union Investment. Как говорит эксперт, "тех, кого больше всего боятся сегодня, Tesla и Apple, в этом списке просто нет".

Автомобилестроение является одной из основных промышленных отраслей ФРГ. В этой сфере занято около миллиона человек, что составляет порядка 1,2% всего населения Германии.