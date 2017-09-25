Народ и партия не едины. Германия приходит в себя после выборов

РИА Новости Украина

По результатам состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в парламент ФРГ, впервые в бундестаг прошла правая партия "Альтернатива для Германии", которая в немецком обществе сегодня воспринимается как партия евроскептиков-антииисламистов. Как в Германии, так и в Европе успех правых восприняли неоднозначно — многие винят в этом миграционную политику властей.

Опросы общественного мнения давно показывали, что АдГ пройдет в парламент, однако итоговый результат оказался выше ожидаемого — 12,6%. В крупных городах противники партии встретили эту новость массовыми демонстрациями. Эксперты отмечают, что с учетом не абсолютной победы партии Меркель, с таким противником в оппозиции бундестага ей придется нелегко. Тем временем в самой партии чуть меньше чем через сутки после выборов уже наметился раскол — один из лидеров партии — Фрауке Петри заявила о решении покинуть парламентскую фракцию, пишут РИА Новости.

Согласно последним данным, альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

Созданная в 2013 году выходцами из рядов ХДС, партия "Альтернатива для Германии" изначально ставила своей основной целью выход Германии из еврозоны и решение других насущных для страны вопросов — упрощение налогового законодательства, решение демографических и иммиграционных проблем. На выборах в бундестаг в 2013 году партия потерпела поражение, не преодолев необходимого барьера в 5%. При этом популярность евроскептиков продолжала расти, в основном к ней присоединялись бывшие члены Христианского-демократического союза, Свободной демократической партии и Социал-демократической партии Германии.

На съезде в мае 2016 года, АдГ приняла свою первую программу, с которой вышла на прошедшие накануне выборы. В ней по-прежнему присутствовало требование выхода Германии из еврозоны, но в условиях миграционного кризиса лидеры партии заявили, что видят свою главную задачу в противостоянии исламу. Партия требует положить конец строительству мечетей на деньги иностранных спонсоров, добивается запрета минаретов и призывов муэдзинов к молитве, поскольку в них звучит утверждение, что "нет бога, кроме Аллаха", а также стремится запретить ношение паранджи или никаба в общественных местах.

"Завершение эксперимента по введению евро" стоит отдельным пунктом программы — партия заявляет о готовности инициировать проведение референдума о выходе Германии из еврозоны. При этом АдГ не призывает к выходу страны из ЕС, но настаивает на необходимости укрепления суверенитета Германии в рамках объединения. В частности, АдГ считает необходимым передать национальным государствам право принятия части решений, за которые сейчас ответственен Евросоюз.

Кроме того, АдГ продвигает идеи, которые, по сути, означают конституционную реформу — проведение референдумов по типу швейцарских, ограничение власти партий, сокращение числа депутатов бундестага и земельных парламентов.

В международной повестке АдГ выступает за предоставление Германии постоянного членства в Совбезе ООН.

Традиционные политические партии страны критикуют "Альтернативу для Германии" как популистскую и националистическую.

Сообщения об успехе АдГ в штабах ее соперников восприняли с озабоченностью. Мартин Шульц — лидер социал-демократов заявил, что обеспокоен успехами правой партии. А по словам канцлера Ангелы Меркель, приход правой "Альтернативы для Германии" является большим вызовом. Она подчеркнула, что блок ХДС/ХСС намерен вернуть голоса избирателей внимательно относясь к тревогам жителей страны и решая все проблемы с помощью "хорошей политики".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

После объявления предварительных результатов выборов, волна демонстраций против вхождения "Альтернативы для Германии" в бундестаг прокатилась по крупным городам страны. По сообщениям полиции, демонстрации прошли в воскресенье Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге. Демонстранты вышли на улицы с плакатами "не уступим расизму", по сообщению полиции, акции противников правой партии проходили мирно. В Берлине демонстрация собрала порядка тысячи человек.

В немецкоязычных соцсетях появился хэштег #87Prozent — он символизирует 87 процентов жителей Германии, которые не голосовали за "Альтернативу".

Несмотря на то, что в самой партии не ожидали такого успеха на выборах, ее лидеры заявили, что собираются вести жесткую, но конструктивную работу в оппозиции бундестага. Сопредседатель АдГ Йорг Мойтен подчеркнул, что теперь в бундестаге будет жизнеспособная оппозиция, и это пойдет на пользу стране.

Гораздо более твердую позицию занял один из ключевых кандидатов партии Александр Гауланд: после объявления первых результатов exit polls он пообещал открыть "охоту" на партийный блок Меркель. "Федеральное правительство… может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", — заявил он таблоиду Bild после закрытия избирательных участков.

Ранее в партии заявляли, что в случае прохода в бундестаг намерены запустить комиссию по расследованию "политики открытых дверей" Меркель в отношении беженцев. В ответ Меркель подчеркивала, что не боится возможного парламентского расследования.

Уже на следующий день после выборов в АдГ начались проблемы. На пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Берлине, один из лидеров партии — Фрауке Петри неожиданно заявила, что не намерена входить в парламентскую фракцию "Альтернативы". После этого она покинула мероприятие, оставив своих однопартийцев ощутимо растерянными.

REUTERS Fabrizio Bensch Фрауке Петри

Сопредседатель АдГ Александр Гауланд заявил, что не в курсе причин демарша своей коллеги. Еще один из лидеров партии Йорг Мойтен извинился перед присутствующими и заверил, что "это не было запланировано".

Сама Петри позднее пообщалась с журналистами, но ясности в вопрос о причинах своего демарша не внесла. "Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой, и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в стране", — заявила она.

Петри добавила, что будет работать над реализацией "разумной стратегии", принятой "Альтернативой для Германии" в 2013 году. Она отказалась отвечать на вопрос, сохранит ли за собой пост одного из лидеров АдГ.

Успех правых в Германии вызвал озабоченность среди европейских политиков. Глава МИД Бельгии назвал результат АдГ на выборах "историческим шоком".

"Это не банально в такой стране, как Германия, с ее историей, видеть возвращение правых в парламент", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF. По мнению главы МИД Бельгии, предварительные итоги немецких выборов, вероятно, являются реакцией избирателей на миграционную политику Меркель, а также на социально-экономическую и инвестиционную политику в еврозоне, локомотивом которой является Германия.

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Австрийский министр иностранных дел Себастьян Курц считает, что результаты выборов в немецкий бундестаг отражают недовольство жителей миграционной политикой.

"Результаты для меня не стали очень удивительными. В Германии многие недовольны позицией правительства в миграционной политике", — сказал Курц. Он отметил, что многие политики и традиционные партии в Европе недостаточно серьезно восприняли миграционный кризис.

По мнению министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака, именно миграционная политика Германии отразилась на результатах выборов в Бундестаг.